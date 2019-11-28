search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:21
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.11.2019 08:37

Στην Ιαπωνία ξέρουν από σεισμούς: Η στιγμή που όλα τα μέλη του κοινοβουλίου φορούν ειδικά κράνη σαν σαμουράι για τον σεισμό (Photos/Video)

28.11.2019 08:37
Στην Ιαπωνία ξέρουν από σεισμούς: Η στιγμή που όλα τα μέλη του κοινοβουλίου φορούν ειδικά κράνη σαν σαμουράι για τον σεισμό (Photos/Video) - Media

 

Η Ιαπωνία είναι μια χώρα που οι κάτοικοι της έχουν συνηθίσει να ζουν με τους σεισμούς. Έχει γίνει τρόπος ζωής τους. Για το λόγο αυτόν οι Ιάπωνες ξέρουν και λαμβάνουν μέτρα. Από τον τρόπο που κτίζουν αντισεισμικά τα σπίτια τους μέχρι και το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.

Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε χώρο, εργασία ή σχολείο γίνονται συνέχεια. Μια από αυτές κατέγραψε η κάμερα.

Η άσκηση έγινε στο Ιαπωνικό κοινοβούλιο και ήταν εντυπωσιακή. Αμέσως όταν -υποτίθεται- γίνεται ο σεισμός, όλα τα μέλη του κοινοβουλίου, από υπουργούς και βουλευτές μέχρι τους κλητήρες, βγάζουν ένα πτυσσόμενο λευκό πλαστικό κράνος που μοιάζει με κράνος σαμουράι και το φοράνε στο κεφάλι τους. Ακόμη και ο υπουργός Οικονομικών Τάπο Άσο και ο υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοντέγκι, φόρεσαν ήρεμα τα ειδικά αυτά κράνη.

«Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα γίνει η καταστροφή και θα καταρρεύσουν τα πάντα. Πρέπει πάντα να είμαστε σε επιφυλακή» είπε μετά το τέλος της άσκησης ο πρόεδρος της Βουλής Τανταμόρι Οσίμα, φορώντας ακόμη το καπελάκι του.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia_new
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

bartholomew_christodoulides_1202_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τον Μάιο οι ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Χριστοδουλίδη στη Βουλή

EIDIKO_SXOLEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε ότι δασκάλα χαστούκισε τρεις φορές το αυτιστικό παιδί της – Δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:19
kakokairia_new
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

1 / 3