Στην Ιαπωνία ξέρουν από σεισμούς: Η στιγμή που όλα τα μέλη του κοινοβουλίου φορούν ειδικά κράνη σαν σαμουράι για τον σεισμό (Photos/Video)

Η Ιαπωνία είναι μια χώρα που οι κάτοικοι της έχουν συνηθίσει να ζουν με τους σεισμούς. Έχει γίνει τρόπος ζωής τους. Για το λόγο αυτόν οι Ιάπωνες ξέρουν και λαμβάνουν μέτρα. Από τον τρόπο που κτίζουν αντισεισμικά τα σπίτια τους μέχρι και το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.

Ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε χώρο, εργασία ή σχολείο γίνονται συνέχεια. Μια από αυτές κατέγραψε η κάμερα.

Η άσκηση έγινε στο Ιαπωνικό κοινοβούλιο και ήταν εντυπωσιακή. Αμέσως όταν -υποτίθεται- γίνεται ο σεισμός, όλα τα μέλη του κοινοβουλίου, από υπουργούς και βουλευτές μέχρι τους κλητήρες, βγάζουν ένα πτυσσόμενο λευκό πλαστικό κράνος που μοιάζει με κράνος σαμουράι και το φοράνε στο κεφάλι τους. Ακόμη και ο υπουργός Οικονομικών Τάπο Άσο και ο υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοντέγκι, φόρεσαν ήρεμα τα ειδικά αυτά κράνη.

«Δεν ξέρεις ποτέ πότε θα γίνει η καταστροφή και θα καταρρεύσουν τα πάντα. Πρέπει πάντα να είμαστε σε επιφυλακή» είπε μετά το τέλος της άσκησης ο πρόεδρος της Βουλής Τανταμόρι Οσίμα, φορώντας ακόμη το καπελάκι του.