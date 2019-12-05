«Θαυμαστής» του Πάπα ο Ρέντφορντ – «Θερμή» συνάντηση στο Βατικανό (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Να χαιρετίσει τον πάπα Φραγκίσκο είχε την ευκαιρία ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ όταν βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του Σίμπιλ Ζάγκαρς στο Βατικανό.
Ο Ρέντφορντ είναι ισχυρός υποστηρικτής του πάπα, στις δράσεις που κάνει για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στον πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα το 2015 σε άρθρο του για το MSNBC o 83χρονος ηθοποιός είχε χαρακτηρίσει τον θρησκευτικό ηγέτη ως κάποιον που τελικά «μετακίνησε» τη «βελόνα».
«Το επίκαιρο μήνυμα του ποντίφικα για περισσότερο διάλογο και λιγότερη διχόνοια, ο σεβασμός για τη ζωή σε όλα τα στάδιά της και η πρόσκληση για προστασία του κοινού μας σπιτιού ήταν ανεπανάληπτη και αδύνατο να την αγνοήσει κανείς» έγραψε. «Μερικές φορές χρειαζόμαστε έναν φίλο για να μας πει την αλήθεια», συμπλήρωσε και συνέχισε: «Χρειάζονταν να έρθει κάποιος εκτός των ΗΠΑ και να μας θυμίσει ποιοι είμαστε και ποιοι υποτίθεται πως είμαστε».
