Τραμπ: Υπέγραψε δημοσιονομικό πακέτο το οποίο αποτρέπει το «shutdown»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα δημοσιονομικό πακέτο ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το οικονομικό έτος 2020 προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας αναστολής της λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών — το πολυσυζητημένο shutdown — ενημέρωσε ο Τζαντ Ντίρι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, τους δημοσιογράφους που τον συνόδευσαν στην πτήση του προεδρικού αεροσκάφους για τη Φλόριντα, όπου θα κάνει διακοπές για κάποιες ημέρες.
Ο Τραμπ υπέγραψε το πακέτο εν πτήσει από την Ουάσινγκτον προς το Μαρ-α-Λάγκο. Απαιτείτο να το κάνει ως τα μεσάνυχτα [τοπική ώρα] για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναστολής λειτουργίας μέρους των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
