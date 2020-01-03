Η απάντηση του Κύρτσου στην «Εφ.Συν»: Μια ζωή υποκριτές!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Απάντηση έδωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κύρτσος στην κριτική που του άσκησε η Εφημερίδα των Συντακτών για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του.
«Ενοχλήθηκε η Εφημερίδα των Συντακτών επειδή επέλεξα να περάσω τις διακοπές μου σε Αμβούργο και Βρυξέλλες όπου η έδρα μου, καθώς και στο Λονδίνο όπου με φιλοξένησε ο γιός μου» αναφέρει σε tweet .
Ενοχλήθηκε η Εφημ.τ.Συντ. επειδή επέλεξα να περάσω την εορταστική περίοδο σε Αμβούργο,Βρυξέλλες-όπου η έδρα μου-και Λονδίνο,όπου με φιλοξενεί ο γιός μου.
Αφού μετράνε “προνόμια” ας ασχοληθούν με τα εκατ.του α ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ η τις κρατικές business του β..
Μια ζωή υποκριτές.
— Γιώργος Κύρτσος (@GiorgosKyrtsos) January 3, 2020
