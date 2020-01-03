search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 10:17
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.01.2020 10:38

Η απάντηση του Κύρτσου στην «Εφ.Συν»: Μια ζωή υποκριτές!

03.01.2020 10:38
Η απάντηση του Κύρτσου στην «Εφ.Συν»: Μια ζωή υποκριτές! - Media

 

Απάντηση έδωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κύρτσος στην κριτική που του άσκησε η Εφημερίδα των Συντακτών για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του.

«Ενοχλήθηκε η Εφημερίδα των Συντακτών επειδή επέλεξα να περάσω τις διακοπές μου σε Αμβούργο και Βρυξέλλες όπου η έδρα μου, καθώς και στο Λονδίνο όπου με φιλοξένησε ο γιός μου» αναφέρει σε tweet  .

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xylouris-frapes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εβδομάδα του Φραπέ στη Βουλή

streaming
MEDIA

Εξελίξεις στη δημιουργία της κοινής ιντερνετικής πλατφόρμας Alpha, Mega, Star, ANT1

xalandri new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλέον χριστουγεννιάτικο σπίτι της Αθήνας – Χρειάστηκαν 20 μέρες και 20.000 λαμπιόνια για να στολιστεί (Video)

elitour-1
ΥΓΕΙΑ

Μελέτη ΕΛΙΤΟΥΡ: Πάνω από 6 τρισεκατομμύρια δολάρια η παγκόσμια αγορά του ιατρικού τουρισμού και ευεξίας – Ουραγός η Ελλάδα

INSETE_00 (1)
ΥΓΕΙΑ

Τα άτομα με αυτισμό μπαίνουν δυναμικά στον τουρισμό – Μνημόνιο συνεργασίας Κοινοφελούς Ιδρύματος «Η Θεοτόκος» με το ΙΝΣΕΤΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

oaka-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΑΚΑ: Δικογραφία σε βάρος δύο σεκιούριτι - «Επέτρεψαν αθρόα είσοδο τουλάχιστον 50 οπαδών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 10:15
xylouris-frapes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εβδομάδα του Φραπέ στη Βουλή

streaming
MEDIA

Εξελίξεις στη δημιουργία της κοινής ιντερνετικής πλατφόρμας Alpha, Mega, Star, ANT1

xalandri new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πλέον χριστουγεννιάτικο σπίτι της Αθήνας – Χρειάστηκαν 20 μέρες και 20.000 λαμπιόνια για να στολιστεί (Video)

1 / 3