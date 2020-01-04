search
04.01.2020 11:56

«Κεραυνοί» από Ιρανό στρατηγό κατά ΗΠΑ: Έχουμε «κλειδώσει» στόχους από Ορμούζ μέχρι Τελ Αβίβ

«Κεραυνοί» από Ιρανό στρατηγό κατά ΗΠΑ: Έχουμε «κλειδώσει» στόχους από Ορμούζ μέχρι Τελ Αβίβ

 

Το Ιράν θα τιμωρήσει του Αμερικανούς οπουδήποτε βρίσκονται στην ακτίνα δράσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε αντίποινα για τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί, προειδοποίησε ο στρατηγός Γολαμάλι Αμπουχαμζέχ, διοικητής του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης στην επαρχία Κερμάν, αναφερόμενος και στο ενδεχόμενο επιθέσεων κατά πλοίων στον Κόλπο.

Το Ιράν επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να εκδικηθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον θάνατο του Σουλεϊμανί, σύμφωνα με δηλώσεις του ιρανού στρατηγού που έγιναν χθες και μεταδόθηκαν σήμερα από το πρακτορείο Tasnim.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι σημείο ζωτικής σημασίας για την Δύση και διαπλέονται από μεγάλο αριθμό αμερικανικών πολεμικών πλοίων … ζωτικής σημασίας αμερικανικοί στόχοι στην περιοχή έχουν ταυτοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό…περί τους 35 αμερικανικοί στόχοι στην περιοχή μέχρι το Τελ Αβίβ βρίσκονται στην ακτίνα δράσης μας», προειδοποίησε.

Τα στενά του Ορμούζ – Δορυφορική φωτογραφία

Στον Λίβανο, ο Μοχάμεντ Ράαντ, στέλεχος της τοπικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, δήλωσε ότι η απάντηση του φιλοϊρανικού «άξονα αντίστασης» στον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί θα είναι αποφασιστική, μετέδωσε το δίκτυο al-Mayadeen TV.

Ο Μοχάμεντ Ράαντ αναφερόταν στις υπό ιρανική στήριξη ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, από τον Λίβανο μέχρι την Υεμένη, οι οποίες ενίσχυσαν τον ρόλο του Ιράν ως περιφερειακής δύναμης τα τελευταία χρόνια.

Ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «διέπραξαν σφάλμα» βάζοντας στο στόχαστρο τον Σουλεϊμανί και ότι θα το αντιληφθούν τις επόμενες ημέρες.

Μία ημέρα μετά την εξόντωση του ισχυρού άνδρα του Ιράν σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή, το ΝΑΤΟ διέκοψε τις αποστολές στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Ιράκ, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο εκπρόσωπος της Ατλαντικής Συμμαχίας Ντίλαν Γουάιτ.

Στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ συμμετέχουν μερικές εκατοντάδες στρατιώτες. Σκοπός της, η εκπαίδευση των ιρακινών στρατιωτικών δυνάμεων έπειτα από αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους.

ΑΠΕ

