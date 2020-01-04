Σακίλ O’ Nιλ: Μα παίζω στο ΝΒΑ και το όνομα μου είναι Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μεγάλος θαυμαστής του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι ο Σακίλ Ο’ Νιλ, κάτι που έδειξε για ακόμη μία φορά.

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να παίξει σήμερα στο NBA, ο θρυλικός σέντερ αποστόμωσε τους πάντες, τονίζοντας ότι βλέπει τον εαυτό του στο πρόσωπο του Greek Freak.

«Πριν πείτε πως ο Σακ δεν μπορεί να παίξει σε αυτή την εποχή του ΝΒΑ, παίζω ήδη. Το όνομα μου είναι Γιάννης Αντετοκούνμπο», δήλωσε ο «Σακ».

Πάντως, οι δύο παίκτες δεν έχουν ομοιότητες τόσο στη θέση όσο και στο στυλ παιχνιδιού, με τη δήλωση του Σακίλ Ο’ Νιλ να εστιάζει στην επίδραση του Γιάννη στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς.

Shaq sees himself in Giannis