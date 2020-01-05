search
05.01.2020

Χεζμπολάχ: Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή θα πληρώσουν το τίμημα

Χεζμπολάχ: Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή θα πληρώσουν το τίμημα

 

Ο ηγέτης της λιβανικής Χεζμπολάχ Σαγιέντ Νασράλα δήλωσε σήμερα ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή θα πληρώσουν το τίμημα του θανάτου του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμανί.

Κατά την διάρκεια τηλεοπτικού του μηνύματος ο Νασράλα δήλωσε ότι η απάντηση στον φόνο του ιρανού στρατηγού δεν αποτελεί υποχρέωση μόνο του Ιράν, αλλά και των συμμάχων του στην περιοχή.

Επιθέσεις κατά της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ θα είναι «δίκαιη τιμωρία»δήλωσε ο Νασράλαχ, αναφερόμενος σε βάσεις, πολεμικά πλοία και στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ.

«Οταν τα φέρετρα των αμερικανών στρατιωτών και αξιωματικών θα μεταφέρονται…στις ΗΠΑ, ο Τραμπ και η κυβέρνησή του θα συνειδητοποιήσουν ότι έχασαν την περιοχή και ότι θα χάσουν τις εκλογές», είπε.

Αυτή η στάση θα αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποσυρθούν από την Μέση Ανατολή «ταπεινωμένες, ηττημένες και τρομοκρατημένες…όπως έχουν αποχωρήσει στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Ο Σάγεντ Νασράλαχ δήλωσε επίσης ότι «δεν πρέπει να πληγούν» πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται στην περιοχή, διότι αυτό θα υπηρετούσε την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.

1 / 3