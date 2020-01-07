search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 15:47
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2020 16:54

ΣΥΡΙΖΑ για καταγγελίες για κακοποίηση μεταναστριών στην Πέτρου Ράλλη: Απαθής ο Χρυσοχοΐδης

07.01.2020 16:54
ΣΥΡΙΖΑ για καταγγελίες για κακοποίηση μεταναστριών στην Πέτρου Ράλλη: Απαθής ο Χρυσοχοΐδης - Media

 

Παρέμβαση για τις καταγγελίες που έγιναν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν μετανάστριες στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του αναπληρωτή τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργου Ψυχογιού, ο οποίος κατηγόρησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για απαθή στάση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ψυχογιός σημείωσε ότι «στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη γυναίκες μετανάστριες καταγγέλλουν ότι υφίστανται σεξουαλικές παρενοχλήσεις, λεκτικές και σωματικές προσβολές, άρνηση νοσηλείας. Δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, στοιχειώδη τροφή, είδη προσωπικής υγιεινής και φάρμακα. Αυτό αποτελεί βάναυση προσβολή της αξιοπρέπειάς και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, ακόμα και τη ζωή τους.

Ο Υπουργός κύριος Χρυσοχοΐδης, όπως συνηθίζει τους τελευταίους μήνες, μένει αμέτοχος και απαθής στις καταγγελίες, ενθαρρύνοντας ουσιαστικά τη συνέχιση των βασανιστηρίων και της αυθαιρεσίας. Η πολιτική της γενικευμένης και επ’ αόριστον κράτησης, σε άθλιες συνθήκες, έξω από κάθε ευρωπαϊκή και διεθνή νομιμότητα, δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί για κανέναν άνθρωπο. Η αντίδρασή μας θα είναι άμεση, κοινοβουλευτικά, θεσμικά αλλά και κινηματικά».
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panos routsi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του – Αμφιβολίες από την οικογένειά του

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για την επιστροφή των ακτιβιστών από το Ισραήλ στην Ελλάδα: Εύλογο το ερώτημα αν θα πληρώσουν τα έξοδα

volos thanatos paralia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Άνδρας πνίγηκε από το φαγητό του, έπαθε ανακοπή και πέθανε

epivraveyseis-athina
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: 17 Χρόνια, 5.700 Αριστούχοι, Μια Υπόσχεση για το Μέλλον

annie-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Annie»: Το μιούζικαλ-φαινόμενο έρχεται τον Νοέμβριο στο Θέατρο Παλλάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 15:46
panos routsi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του – Αμφιβολίες από την οικογένειά του

pavlos-marinakis-28-8-25
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για την επιστροφή των ακτιβιστών από το Ισραήλ στην Ελλάδα: Εύλογο το ερώτημα αν θα πληρώσουν τα έξοδα

volos thanatos paralia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Άνδρας πνίγηκε από το φαγητό του, έπαθε ανακοπή και πέθανε

1 / 3