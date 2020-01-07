ΣΥΡΙΖΑ για καταγγελίες για κακοποίηση μεταναστριών στην Πέτρου Ράλλη: Απαθής ο Χρυσοχοΐδης

Παρέμβαση για τις καταγγελίες που έγιναν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν μετανάστριες στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του αναπληρωτή τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργου Ψυχογιού, ο οποίος κατηγόρησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για απαθή στάση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ψυχογιός σημείωσε ότι «στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη γυναίκες μετανάστριες καταγγέλλουν ότι υφίστανται σεξουαλικές παρενοχλήσεις, λεκτικές και σωματικές προσβολές, άρνηση νοσηλείας. Δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, στοιχειώδη τροφή, είδη προσωπικής υγιεινής και φάρμακα. Αυτό αποτελεί βάναυση προσβολή της αξιοπρέπειάς και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, ακόμα και τη ζωή τους.

Ο Υπουργός κύριος Χρυσοχοΐδης, όπως συνηθίζει τους τελευταίους μήνες, μένει αμέτοχος και απαθής στις καταγγελίες, ενθαρρύνοντας ουσιαστικά τη συνέχιση των βασανιστηρίων και της αυθαιρεσίας. Η πολιτική της γενικευμένης και επ’ αόριστον κράτησης, σε άθλιες συνθήκες, έξω από κάθε ευρωπαϊκή και διεθνή νομιμότητα, δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί για κανέναν άνθρωπο. Η αντίδρασή μας θα είναι άμεση, κοινοβουλευτικά, θεσμικά αλλά και κινηματικά».