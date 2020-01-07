ΣΥΡΙΖΑ για καταγγελίες για κακοποίηση μεταναστριών στην Πέτρου Ράλλη: Απαθής ο Χρυσοχοΐδης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παρέμβαση για τις καταγγελίες που έγιναν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν μετανάστριες στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του αναπληρωτή τομεάρχη Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργου Ψυχογιού, ο οποίος κατηγόρησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για απαθή στάση.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ψυχογιός σημείωσε ότι «στα κρατητήρια της Πέτρου Ράλλη γυναίκες μετανάστριες καταγγέλλουν ότι υφίστανται σεξουαλικές παρενοχλήσεις, λεκτικές και σωματικές προσβολές, άρνηση νοσηλείας. Δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, στοιχειώδη τροφή, είδη προσωπικής υγιεινής και φάρμακα. Αυτό αποτελεί βάναυση προσβολή της αξιοπρέπειάς και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, ακόμα και τη ζωή τους.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.