Γιατί η ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου άλλαξε το επίθετό της

Η ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές «Λίτσα.com» και «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», τα τελευταία χρόνια ζει στις ΗΠΑ με τον σύντροφό της, επίσης ηθοποιό, Πάνο Βλάχο.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η οποία δοκιμάζει την τύχη της στον χώρο της υποκριτικής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με το επίθετό της, καθώς είναι μεγάλο και οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να το προφέρουν.

Για αυτό και «έκοψε» τις δύο πρώτες συλλαβές, αφαίρεσε δηλαδή το «Τριαντα» και το έκανε «Φυλλίδου».

Έτσι η νεαρή ηθοποιός απέκτησε ένα πιο «εύκολο», καλλιτεχνικό επίθετο. Μάλιστα, στο επίσημο προφίλ της ηθοποιού στο σάιτ IMDB δεν αναγράφεται το Τριανταταφυλλίδου, αλλά το πιο… σύντομο «Φυλλίδου»! Συγκεκριμένα, το όνομά της εκεί είναι Joanna Fyllidou.