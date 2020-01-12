search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 20:40
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2020 13:25

Γιατί η ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου άλλαξε το επίθετό της

12.01.2020 13:25
Γιατί η ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου άλλαξε το επίθετό της - Media

 

Η ηθοποιός που γνωρίσαμε μέσα από τις τηλεοπτικές σειρές «Λίτσα.com» και «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», τα τελευταία χρόνια ζει στις ΗΠΑ με τον σύντροφό της, επίσης ηθοποιό, Πάνο Βλάχο.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η οποία δοκιμάζει την τύχη της στον χώρο της υποκριτικής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με το επίθετό της, καθώς είναι μεγάλο και οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να το προφέρουν.

Για αυτό και «έκοψε» τις δύο πρώτες συλλαβές, αφαίρεσε δηλαδή το «Τριαντα» και το έκανε «Φυλλίδου».

Έτσι η νεαρή ηθοποιός απέκτησε ένα πιο «εύκολο», καλλιτεχνικό επίθετο. Μάλιστα, στο επίσημο προφίλ της ηθοποιού στο σάιτ IMDB δεν αναγράφεται το Τριανταταφυλλίδου, αλλά το πιο… σύντομο «Φυλλίδου»! Συγκεκριμένα, το όνομά της εκεί είναι Joanna Fyllidou.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
laiki agora 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία – Κανονικά η λειτουργία τους από την Παρασκευή

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Μαρινάκη σε Καρυστιανού: «Ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη»

MINNEAPOLIS
ΚΟΣΜΟΣ

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα εν μέσω επιχείρησης καταστολής της ICE στη Μινεάπολη (Video)

elikoptero-rosia
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου Ρώσος μεγιστάνας – Σοκάρει το βίντεο της πτώσης

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν οι αγρότες μετά την εξειδίκευση των μέτρων – 48ωρο μπλακ άουτ, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη – Με επιβολή του νόμου απειλεί η κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

trakter-ethniki
ΕΛΛΑΔΑ

Στα κάγκελα οι αγρότες μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Σκέτη απογοήτευση, δεν μας είπαν τίποτα, θα μείνουμε στους δρόμους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 20:36
laiki agora 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λαϊκές αγορές: Αναστέλλεται η απεργία – Κανονικά η λειτουργία τους από την Παρασκευή

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Μαρινάκη σε Καρυστιανού: «Ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη»

MINNEAPOLIS
ΚΟΣΜΟΣ

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα εν μέσω επιχείρησης καταστολής της ICE στη Μινεάπολη (Video)

1 / 3