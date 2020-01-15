Σοκ στην Κίνα: Φοιτήτρια πέθανε από ασιτία – Ζούσε με 0,27 ευρώ τη μέρα (Photos, σκληρές εικόνες)

Σοκ προκαλεί η υπόθεση της Wu Huayan, μιας Κινέζας φοιτήτριας, η οποία για πέντε χρόνια ζούσε με μόλις 0,27 ευρώ την ημέρα για να στηρίζει τον αδερφό της. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, η κοπέλα πέθανε. Η σοβαρά υποσιτισμένη κοπέλα έγινε γνωστή σε όλη την Κίνα όταν τον περασμένο Οκτώβριο εισήχθη στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες της, στις οποίες ζύγιζε γύρω στα 20 κιλά, όπως αναφέρει το BBC.

Οι γιατροί ανακοίνωσαν ότη η φοιτήτρια υπέφερε από προβλήματα καρδιάς και νεφρών ως αποτέλεσμα πενταετούς κατανάλωσης ελάχιστης ποσότητας τροφής. Αμέσως ο απλός κόσμος κινητοποιήθηκε και άρχισε να συγκεντρώνει χρήματα για να την βοηθήσει. «Δεν θέλω να το βιώσω αυτό…. Να περιμένω να πεθάνω από την φτώχεια» είχε πει. Όπως δήλωσε ο αδερφός της, η κοπέλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 24 ετών.

Έτρωγε μόνο πιπεριές και ρύζι

Η Wu Huayan και ο αδερφός της έδωσαν μεγάλη μάχη επί χρόνια για να επιβιώσουν. Έχασαν την μητέρα τους όταν η κοπέλα ήταν 4 ετών ενώ ο πατέρας τους πέθανε ενώ πήγαινε στο σχολείο. Έτσι για να ζήσουν στηρίχτηκαν στη γιαγιά τους και στη συνέχεια σε έναν θείο και θεία τους, οι οποίοι μπορούσαν να τους δίνουν περίπου 40 ευρώ (300 γουάν) κάθε μήνα.

Τα περισσότερα από τα χρήματα αυτά πήγαν για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο μικρότερος αδερφός της, με την ίδια να ξοδεύει μόλις 0,27 ευρώ (2 γουάν) την ημέρα για τον εαυτό της και να τρώει σχεδόν αποκλειστικά για πέντε χρόνια πιπεριές τσίλι και ρύζι. Όταν πήγε στο νοσοκομείο είχε ύψος μόλις 1,35 μέτρα, ενώ οι γιατροί δήλωσαν ότι ήταν τόσο υποσιτισμένη που τα φρύδια και το 50% των μαλλιών της είχαν πέσει.