Απίστευτο: Φύτρωσε μανιτάρι από τη μούχλα σε λεωφορείο που μεταφέρει μαθητές (Photos)

Ο υπουργός Μεταφορών της Κύπρου, Γιάννης Καρούσος, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook εικόνες ενός μανιταριού που … φύτρωσε σε λεωφορείο που μεταφέρει μαθητές. Το μανιτάρι έχει φυτρώσει από τη μούχλα στο εσωτερικό του λεωφορείου που μεταφέρει καθημερινά μαθητές στην Πάφο, σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ.

Όπως έγραψε ο υπουργός, «μετά από καταγγελία από τους μαθητές της Γιόλου για την κακή κατάσταση του σχολικού λεωφορείου, βρέθηκα σήμερα εκεί για να επιθεωρήσω το λεωφορείο μαζί και με τους Συνδέσμους Γονέων και μέλη από το Κοινοτικό Συμβούλιο Γιόλου. Δυστυχώς, διαπίστωσα ιδίοις όμμασι μια κάκιστη κατάσταση του λεωφορείου.

Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, θα ελεγχθεί και δεν θα επιτραπεί να μεταφέρει ξανά μαθητές εάν δεν διορθωθούν όλα τα προβλήματα που παρουσιάζει.

Θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλες τις εταιρίες που μεταφέρουν επιβάτες, διότι πιστεύω στις δημόσιες συγκοινωνίες και θα κάνω ότι μπορώ για να τις διαφυλάξω ως κόρη οφθαλμού, να τηρούν τις προδιαγραφές και να σέβονται τους επιβάτες».