21.01.2020 08:38

KFC: «Συγγνώμη» από την εταιρία για σποτάκι με αγοράκια που «τα χάνουν» από πλούσιο μπούστο (Video)

Να ζητήσει συγγνώμη αναγκάστηκε η γνωστή εταιρεία fast food KFC, για σύντομο σποτάκι που βπροβλήθηκε στην Αυστραλία.

Σε αυτό, εμφανίζεται μια εξαιρετικά χυμώδης κοπέλα με βαθύ ντεκολτέ η οποία φτιάχνει τα ρούχα της βλέποντας την αντανάκλασή στα φιμέ τζάμια ενός αυτοκινήτου.

Μέσα σε αυτό υπήρχαν δύο αγοράκια, τα οποία μένουν με το στόμα ανοιχτό από το θέαμα.

Τοπικό γκρουπ ακτιβιστών , υπογράμμισε ότι η διαφήμιση αποτελεί «οπισθοδρόμηση» σε απαρχαιωμένα στερεότυπα, σύμφωνα με τα οποία οι νεαρές γυναίκες αποτελούν «σεξουαλικά αντικείμενα», που προσφέρονται για την ανδρική ικανοποίηση, και οι άνδρες δεν μπορούν παρά να «καρφωθούν» ανήμποροι όταν τους παρουσιάζεται η ευκαιρία να κοιτάξουν ένα γυναικείο κορμί.

Τελικά η εταιρεία αναγκάστηκε να απολογηθεί: «Ζητάμε συγγνώμη για όποιον μπορεί να προβλήθηκε από το τελευταίο διαφημιστικό μας. Η πρόθεσή μας δεν ήταν να αναπαράγουμε στερεότυπα για τις γυναίκες και τα νεαρά αγόρια ούτε να παρουσιάσουμε μια αρνητική εικόνα για αυτά τα πρόσωπα».

