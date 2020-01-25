Απεργία πείνας μεταναστών στην Πέτρου Ράλλη – Καταγγέλλουν βασανιστήρια από αστυνομικούς

Σε απεργία πείνας έχουν προχωρήσει 56 μετανάστες που κρατούνται στη διεύθυνση αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ., στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ), οι μετανάστες -που κρατούνται επειδή δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα- καταγγέλλουν βασανιστήρια από αστυνομικούς που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς και ηλεκτρικές εκκενώσεις με τέιζερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση – καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ:

«Με βία, και ρατσιστική χυδαιότητα αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί ανθρωποφύλακες τους κρατούμενους των οποίων το μόνο “έγκλημα” είναι ότι έληξαν οι άδειες παραμονής τους!

Όπως κατήγγειλε εργαζόμενος στο κατάστημα Αλλαντίν βρέθηκε στην φυλακή αφού τον συνέλαβαν με άδεια παραμονής που έληξε πριν από δύο μέρες. Από εκεί και πέρα βρέθηκε στο “Εξπρές του μεσονυκτίου” με αστυνομικούς να φοράνε κράνη σε κρατούμενους και να τους χτυπάνε στο τοίχο ενώ χρησιμοποιούσαν και τέϊζερ προκαλώντας ηλεκτρικές εκκενώσεις στα σώματα τους. Μάλιστα κρατούμενος κατέληξε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά από το ξύλο των αστυνομικών.

Οι κρατούμενοι διαμαρτυρόμενοι εδώ και δύο μέρες δεν έχουν πάρει φαγητό ενώ συνεχίζουν την απεργία πείνας μέχρι να μπει τέλος στους βασανισμούς.

Η ρατσιστική εκστρατεία της κυβέρνησης της ΝΔ έχει βάλει στο στόχαστρο όχι μόνο τους πρόσφυγες και τα ασυνόδευτα ανήλικα που προσπαθούν να ξεφύγουν απο τις βόμβες αλλά και τους παλιούς μετανάστες που τα αφεντικά τους άφησαν χωρίς ένσημα και τώρα αντιμετωπίζουν συλλήψεις και φυλακίσεις.

Απαιτούμε την απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων μεταναστών. Να κλείσει τώρα το κολαστήριο της Π.Ράλλη. Να τιμωρηθούν ο βασανιστές αστυνομικοί.

Η απάντηση θα δοθεί με τις μεγάλες κινητοποιήσεις κατά του ρατσισμού και του φασισμού στις 21 Μάρτη, με συλλαλητήριο στην Ομόνοια στις 3μμ.»