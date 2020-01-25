search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 16:24
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.01.2020 07:26

Απεργία πείνας μεταναστών στην Πέτρου Ράλλη – Καταγγέλλουν βασανιστήρια από αστυνομικούς

25.01.2020 07:26
Κινδυνεύουν να πνιγούν 90 μετανάστες ανοιχτά της Λιβύης - Media

 

Σε απεργία πείνας έχουν προχωρήσει 56 μετανάστες που κρατούνται στη διεύθυνση αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ., στην Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ), οι μετανάστες -που κρατούνται επειδή δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα- καταγγέλλουν βασανιστήρια από αστυνομικούς που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς και ηλεκτρικές εκκενώσεις με τέιζερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση – καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ:

«Με βία, και ρατσιστική χυδαιότητα αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί ανθρωποφύλακες τους κρατούμενους των οποίων το μόνο “έγκλημα” είναι ότι έληξαν οι άδειες παραμονής τους!

Όπως κατήγγειλε εργαζόμενος στο κατάστημα Αλλαντίν βρέθηκε στην φυλακή αφού τον συνέλαβαν με άδεια παραμονής που έληξε πριν από δύο μέρες. Από εκεί και πέρα βρέθηκε στο “Εξπρές του μεσονυκτίου” με αστυνομικούς να φοράνε κράνη σε κρατούμενους και να τους χτυπάνε στο τοίχο ενώ χρησιμοποιούσαν και τέϊζερ προκαλώντας ηλεκτρικές εκκενώσεις στα σώματα τους. Μάλιστα κρατούμενος κατέληξε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά από το ξύλο των αστυνομικών.

Οι κρατούμενοι διαμαρτυρόμενοι εδώ και δύο μέρες δεν έχουν πάρει φαγητό ενώ συνεχίζουν την απεργία πείνας μέχρι να μπει τέλος στους βασανισμούς.

Η ρατσιστική εκστρατεία της κυβέρνησης της ΝΔ έχει βάλει στο στόχαστρο όχι μόνο τους πρόσφυγες και τα ασυνόδευτα ανήλικα που προσπαθούν να ξεφύγουν απο τις βόμβες αλλά και τους παλιούς μετανάστες που τα αφεντικά τους άφησαν χωρίς ένσημα και τώρα αντιμετωπίζουν συλλήψεις και φυλακίσεις.

Απαιτούμε την απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων μεταναστών. Να κλείσει τώρα το κολαστήριο της Π.Ράλλη. Να τιμωρηθούν ο βασανιστές αστυνομικοί.

Η απάντηση θα δοθεί με τις μεγάλες κινητοποιήσεις κατά του ρατσισμού και του φασισμού στις 21 Μάρτη, με συλλαλητήριο στην Ομόνοια στις 3μμ.»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
14
ADVERTORIAL

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη – Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team

karistianou_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

barras – mylonakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια της εξεταστικής το άτυπο σημείωμα του Βάρρα στον Μυλωνάκη

patini
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Χωρίς δίπλωμα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και σκότωσε τον 44χρονο

carderone_gerou
ADVERTORIAL

Η «Αφηγήτρια Ταινιών» με την Κάτια Γέρου στο Calderone Art Space από την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, και κάθε Κυριακή στις 19.00

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 16:24
14
ADVERTORIAL

Πανηγυρίζουν οι φίλοι της McLaren F1 Team σε όλο τον πλανήτη – Από το Grand Prix της Σιγκαπούρης μέχρι το Roadshow της Λάρισας με το showcar της McLaren F1 Team

karistianou_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού

barras – mylonakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια της εξεταστικής το άτυπο σημείωμα του Βάρρα στον Μυλωνάκη

1 / 3