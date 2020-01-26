search
26.01.2020 11:03

Δήμητρα Λιάνη: Βρήκε αγοραστή για μία από τις μεζονέτες της Εκάλης

Η συνήγορος της Δήμητρας Λιάνη υποστήριξε στο δικαστήριο ότι βρέθηκε αγοραστής για μία από τις μεζονέτες της Εκάλης – που από οικονομική σανίδα σωτηρίας είχαν μετατραπεί σε εφιάλτη για τη ζωή της Δήμητρας Λιάνη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Έθνους της Κυριακής», η χήρα του Ανδρέα Παπανδρέου είχε καταδικαστεί δύο φορές για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα επρόκειτο να εκδικαστεί μία εκ των συγκεκριμένων υποθέσεων, όταν η συνήγορος της κ. Λιάνη ζήτησε αναβολή προκειμένου να εξοφλήσει.

Το Δικαστήριο έδωσε την αναβολή και η υπόθεση θα μεταφερθεί για το επόμενο φθινόπωρο.

 

