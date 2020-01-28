Ντέρμπι στη βουλή και σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για την τροπολογία που σώζει ΠΑΟΚ, Ξάνθη – Την Τετάρτη η ονομαστική ψηφοφορία

H αντιπαράθεση για την τροπολογία που σώζει τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη από τον υποβιβασμό μεταφέρθηκε στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης.

Την τροπολογία παρουσίασε στην εθνική αντιπροσωπεία η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, μιλώντας για «στάση ευθύνης» της κυβέρνησης απέναντι στον κίνδυνο εθνικού διχασμού και τονίζοντας ότι η ρύθμιση σέβεται απολύτως την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο των αθλητικών ομοσπονδιών.

Την ευθύνη για τις αντιδράσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου εξολοκλήρου στην κυβέρνηση αλλά και προσωπικά τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, καταλόγισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ανακοινώνοντας την απόφαση του κόμματός του να καταθέσει αίτημα για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας, με στόχο όπως σχολίασε σκωπτικά: «όλοι οι βουλευτές, αφού φτιάξατε αυτό το μπάχαλο, να πάρετε και την ευθύνη. Ένας – ένας και μία – μία. Γιατί έχετε μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό τον διχασμό».

Νωρίτερα σφοδρά πυρά κατά της επιλογής της κυβέρνησης να καταθέσει την επίμαχη τροπολογία απέναντι στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είχε εξαπολύσει και η ελάσσονα αντιπολίτευση, με Ελληνική Λύση, ΚΚΕ και Κίνημα Αλλαγής, να ανακοινώνουν διαδοχικά την απόφασή τους να απόσχουν από τη σχετική ψηφοφορία ως ένδειξη διαμαρτυρίας, καταγγέλλοντας την εκ των υστέρων αλλαγή του νόμου.

Η διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας για την πολυσυζητημένη τροπολογία θα γίνει στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου. Ζήτημα μη έγκρισής της δεν τίθεται, καθώς για την υπερψήφισή της αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων χωρίς να πέφτει κάτω από το όριο των 120, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις μίας κρίσιμης κυβερνητικής πρωτοβουλίας το «ΝΑΙ» σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος συνιστά μείζον πολιτικό ζήτημα κύρους κι αξιοπιστίας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.