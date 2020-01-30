Κρήτη: Στο εδώλιο η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της μικρής Μελίνας

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Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου πρόκειται να εκδικαστεί σήμερα η υπόθεση του θανάτου της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη, η οποία είχε αφήσει την τελευταία της πνοή, τον Δεκέμβριο του 2015, αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση ρουτίνας στην οποία είχε υποβληθεί.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στο εδώλιο έχει παραπεμφθεί η αναισθησιολόγος που χειρίστηκε το περιστατικό καθώς από την εισαγγελική έρευνα καταλογίστηκε στη γιατρό ότι δεν τήρησε αυστηρά το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που παρουσίασε το κοριτσάκι με επιμένοντα βρογχόσπασμο, υπόταση και βραδυκαρδία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η αναισθησιολόγος χορήγησε στο παιδί υψηλότερες δόσεις ινοτρόπων ουσιών και αδρεναλίνης από τις συνιστώμενες, ενώ ούτε και ο τρόπος χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής ήταν σύμφωνες με τη διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική και τους ισχύοντες παιδιατρικούς αλγόριθμους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θεωρείται πιθανό η υπόθεση να οδηγηθεί σε αναβολή, όπως είχε συμβεί και τον Ιούνιο του 2019.

Ενόψει της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας ο πατέρας της μικρής Μελίνας ζήτησε τη δικαίωση της οικογένειάς του και την τιμωρία των υπευθύνων.