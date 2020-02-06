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06.02.2020 15:57

«Καμπανάκι» από τη Fiat Chrysler: Ο κορονοϊός μπορεί να κλείσει εργοστάσια και στην Ευρώπη

06.02.2020 15:57
Η Fiat αναστέλλει τη λειτουργία εργοστασίου λόγω κορονοϊού - Media

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Για πιθανό κλείσιμο εργοστασίου στην Ευρώπη, λόγω των ελλείψεων που έχουν αρχίσει να υπάρχουν στην αγορά, προειδοποιεί η Fiat Chrysler, η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία με παρουσία σε όλο τον κόσμο που μιλά ανοιχτά για τον συγκεκριμένο κίνδυνο.

Συγκεκριμένα,σύμφωνα με το Mononews η Fiat Chrysler προειδοποίησε ότι είναι πιθανό μέσα στις επόμενες εβδομάδες να σταματήσει η παραγωγή σε κάποιο από τα ευρωπαϊκά εργοστάσια της, καθώς δυσκολεύεται να βρει βασικά εξαρτήματα από τους Κινέζους προμηθευτές, οι οποίοι δίνουν τη δική τους μάχη μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού.

Είναι η πρώτη φορά που μία διεθνής αυτοκινητοβιομηχανία θέτει τον συγκεκριμένο προβληματισμό και προειδοποιεί για τον κίνδυνο να κλείσει ευρωπαϊκό εργοστάσιο. Κίνηση, όμως, που έρχεται να υπογραμμίσει πόσο κινδυνεύουν οι αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρο τον κόσμο από έναν ιό που έχει χαρακτηριστεί διεθνής έκτακτη ανάγκη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας, Mike Manley, δήλωσε ότι τέσσερις προμηθευτές της στην Κίνα έχουν πληγεί από την έξαρση του ιού, με έναν «καθοριστικής σημασίας» κατασκευαστή ανταλλακτικών να θέτει μάλιστα σε κίνδυνο ολόκληρη την ευρωπαϊκή παραγωγή.

«Έχουμε ήδη έναν προμηθευτή υψηλού ρίσκου», δήλωσε χαρακτηριστικά στους Financial Times.

Σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες, η εταιρεία θα γνωρίζει «αν θα σταματήσει η τροφοδοσία σε κάποιο από τα εργοστάσιά μας στην Ευρώπη», πρόσθεσε χωρίς να προσδιορίσει ποιο θα είναι αυτό.

Οι άλλοι τρεις κατασκευαστές εξαρτημάτων «θα βρεθούν επίσης σε κρίσιμη κατάσταση», αν τα περιοριστικά μέτρα στην Κίνα παραμείνουν σε ισχύ κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, πρόσθεσε.

Η Toyota, η Hyundai, η Volvo και η PSA, ιδιοκτήτρια της Peugeot, είναι μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών που έχουν δηλώσει ότι ο κοροναϊός έχει προκαλέσει προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού τους ή απειλεί να το πράξει.

Μάλιστα, στην FCA έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα που έχει αναλάβει να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των εξαρτημάτων της εταιρείας και κάθε πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στην παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης εναλλακτικών προμηθευτών. Εντούτοις, η διαδικασία αυτή χρειάζεται χρόνο, επειδή τα νέα εξαρτήματα πρέπει να πιστοποιηθούν και να καταχωρηθούν, δήλωσε ο Manley.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Masayoshi Shirayanagi, διευθύνων σύμβουλος της Toyota, δήλωσε ότι η εταιρεία «εξετάζει επί του παρόντος όλα τα στοιχεία, τα αποθέματα και το ενδεχόμενο ή την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών σχεδίων παραγωγής».

Στο μεταξύ, η γαλλική PSA προειδοποίησε ότι αντιμετώπισε «αναταραχές στα logistics» λόγω της διακοπής του εφοδιασμού της από ένα συνεργάτη, αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος να σταματήσει η παραγωγή σε οποιοδήποτε μη κινεζικό εργοστάσιο στο άμεσο μέλλον.

Τα πρώτα σημάδια των προβλημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία ήρθαν όταν η FCA σημείωσε πτώση 19% στα καθαρά κέρδη, στα 2,7 δισ. δολάρια, αν και το ισχυρότερο τέταρτο τρίμηνο μετρίασε την πτώση της κερδοφορίας. Ο όμιλος είχε 1,6 δισ. δολάρια καθαρά κέρδη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς ευνοήθηκε από τα αποτελέσματα ρεκόρ που σημείωσε στη Βόρεια Αμερική.

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