ΠΟΣΠΕΡΤ: Ο Καλφαγιάννης δικάζεται γιατί δεν υπέκυψε στην τρομοκρατία του «μαύρου» της συγκυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η ΠΟΣΠΕΡΤ για το γεγονός ότι ο πρόεδρός της Παναγιώτης Καλφαγιάννης κλήθηκε ενώπιο του Θ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών προκειμένου να δικαστεί για το «κατ΄ εξακολούθηση τελεσθέν έγκλημα της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού 106,7 FM ΕΡΤ-OPEN RADIO, χωρίς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης η λειτουργίας».

«Στην πραγματικότητα το «έγκλημα» του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ είναι η άρνηση να προσκυνήσει ο ίδιος και το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζόμενων στην ΕΡΤ και στα ιδιωτικά ΜΜΕ τα «θέλω» της διαπλεκόμενης εξουσίας και να υποκύψει στις άνομες και αντεργατικές επιθυμίες εκείνων που ήθελαν και θέλουν την ΕΡΤ κλειστή ή …περίπου κλειστή και τους εργαζόμενους παθητικούς δέκτες της μοίρας τους», τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΠΟΣΠΕΡΤ.

«Ο Καλφαγιάννης είναι «εγκληματίας» γιατί αν και γνώριζε τι θα επακολουθούσε, δεν υπέκυψε ούτε στην τρομοκρατία των πραξικοπηματιών του «μαύρου» της συγκυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου», προσθέτει.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ:

ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΣΠΕΡΤ

«ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ» ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Με τον μισό ποινικό κώδικα κατηγορείται ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτης Καλφαγιάννης, ο οποίος καλείται να παρουσιαστεί στις 24/02/2020 ενώπιον του Θ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών προκειμένου να δικαστεί για το «κατ΄ εξακολούθηση τελεσθέν έγκλημα της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού 106,7 FM ΕΡΤ-OPEN RADIO, χωρίς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης η λειτουργίας».

Όπως φαίνεται αποπειράται η «επικαιροποίηση», της προεκλογικά διατυπωμένης σε ανακοίνωση της ΝΔ απόφασης του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργού, ότι δηλαδή «στη νέα ακομμάτιστη ΕΡΤ που είναι αποφασισμένη να επανιδρύσει η ΝΔ, προφανώς δεν θα έχουν καμία θέση οι πάσης φύσεως Καλφαγιάννηδες και οι συμβασιούχοι κομματικοί γκαουλάιτερ του ΣΥΡΙΖΑ».

Πέρασαν λίγες εβδομάδες λοιπόν, από τότε που υψηλά ιστάμενο κυβερνητικό στέλεχος, μιλώντας σε εντολοδόχους του «συνδικαλιστές» τους διαβεβαίωνε, ότι σύντομα θα πάρουν ένα «δωράκι» που θα τους ευχαριστήσει και θα τους βοηθήσει στην …αποστολή τους.

Το «δωράκι» αυτό δεν στάλθηκε φυσικά από το γραφείο του, αλλά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με τη μορφή «κλητηρίου θεσπίσματος» εναντίον του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ .

Πόσο τυχαίο είναι ότι στο δικόγραφο που ήλθε στα χέρια μας πριν λίγες ημέρες υπάρχει χειρόγραφη σημείωση : «Όπως προσδιορισθεί ταχέως»… και προσδιορίσθηκε.

Στην πραγματικότητα το «έγκλημα» του προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ είναι η άρνηση να προσκυνήσει ο ίδιος και το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζόμενων στην ΕΡΤ και στα ιδιωτικά ΜΜΕ τα «θέλω» της διαπλεκόμενης εξουσίας και να υποκύψει στις άνομες και αντεργατικές επιθυμίες εκείνων που ήθελαν και θέλουν την ΕΡΤ κλειστή ή …περίπου κλειστή και τους εργαζόμενους παθητικούς δέκτες της μοίρας τους.

Ο Καλφαγιάννης είναι «εγκληματίας» γιατί αν και γνώριζε τι θα επακολουθούσε, δεν υπέκυψε ούτε στην τρομοκρατία των πραξικοπηματιών του «μαύρου» της συγκυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, γιατί αρνήθηκε να απαρνηθεί τον συνδικαλιστικό του ρόλο και να γίνει κλακαδόρος των εκάστοτε «ισχυρών», γιατί δεν πούλησε την ΠΟΣΠΕΡΤ και τους συναγωνιστές του, γιατί δεν πούλησε τα μαλάματα του αγώνα των εργαζόμενων στους παλιατζήδες της κάθε εργοδοτικής η κυβερνητικής εξουσίας εξαργυρώνοντάς τα με δόξα, στήριξη και φράγκα.

Είναι «εγκληματίας» ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ γιατί δεν υπέκυψε και δεν υποκύπτει στις οργανωμένες επιθέσεις λάσπης εναντίον του και εναντίον της ομοσπονδίας των εργαζομένων στην ΕΡΤ και στα ιδιωτικά ΜΜΕ γιατί δεν σταμάτησε να διεκδικεί και να κερδίζει, ακόμα και για εκείνους που παραπλανήθηκαν από τους πεμπτοφαλαγγίτες του συστήματος και του νενέκους «συνδικαλιστές».

Τα καθεστώτα που υπηρετούσαν και υπηρετούν την διαπλοκή, ήθελαν και θέλουν να χειραγωγήσουν και να διαλύσουν την ΠΟΣΠΕΡΤ που ήταν και είναι εμπόδιο στα άνομα σχέδιά τους και ο μόνος τρόπος για να το καταφέρουν ήταν και είναι να φύγει από τη μέση ο πρόεδρός της καταλογίζοντάς του κατά καιρούς και δήθεν ποινικές ευθύνες.

Προσπάθησαν να τον εξαγοράσουν, να τον εξοντώσουν ηθικά και ψυχικά, η δολοφονία χαρακτήρων σε ημερησία διάταξη για να τον απαξιώσουν με τόνους λάσπης στα μάτια των συναδέλφων του, να τον συνταξιοδοτήσουν αναγκαστικά κι αφού έσπασαν τα μούτρα τους παντού, χρησιμοποιούν τώρα το όπλο της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής του δράσης και επενδύουν στην πολιτική του δίωξη.

Ιστορικό :

Μετά από καταγγελία του γνωστού Παπαουλάκη της ΕΕΤΤ (ήταν αυτός που κατέβασε στις 11 Ιουνίου 2013 τους πομπούς της ΕΡΤ κατ’ εντολή της τότε κυβέρνησης και της DIGEA, σύμβουλος της κας. Ασημακοπούλου και της Ν.Δ.) η αστυνομία είχε συλλάβει τον πρόεδρο Παναγιώτη Καλφαγιάννη και τον τότε ταμία και νυν γ. γραμματέα της ΠΟΣΠΕΡΤ Δημήτρη Κούνη, επειδή ως συνδικαλιστές δεν φίμωσαν την φωνή των εργαζομένων και δεν έριξαν «μαύρο» στο ραδιόφωνο της ERTopen.

Ένα από τα βραβεία που είχε πάρει η ΠΟΣΠΕΡΤ για τον δίχρονο αγώνα της εναντίον του «μαύρου» και υπέρ της Δημοκρατίας, ήταν και αυτό της «Παγκόσμιας Ένωσης Εργαζομένων στα ΜΜΕ» που είχε ως τίτλο «Με τον αγώνα σας νικήσατε τον φόβο».

Πράγματι δώσαμε έναν απαράμιλλο αγώνα δημοκρατίας που είναι παγκοίνως γνωστός και η κατάθεση ψυχής ήταν αυτή που τον πότισε με αίμα και δάκρυ, με συμπαράσταση και αλληλέγγυα την παγκόσμια κοινότητα σε όλες τις εκφάνσεις της.

Αυτός ο αγώνας δικαιώθηκε και κοινωνικά και συνδικαλιστικά και θεσμικά, μέσα από την ERTopen και ήταν αυτή που έβγαλε τις χειροπέδες από την ενημέρωση και ήταν η κύρια αιτία της συντριβής του «μαύρου».

Είναι τιμή λοιπόν για συνδικαλιστές τέτοιες διώξεις και δεν τρομάζουν.

Ο αγώνας μας είναι αέναος και ανυποχώρητος για την προάσπιση των συμφερόντων της κοινωνίας, της νεολαίας και του κόσμου της εργασίας απέναντι στις κυβερνήσεις που με αυταρχικό τρόπο (νόμος και τάξη) προσπαθούν να ποδοπατήσουν και να τελειώσουν την αλληλεγγύη και το δικαίωμα αντίστασης στις πολιτικές εξαθλίωσης.

Στις κυβερνήσεις που εντείνουν καθημερινά τον αυταρχισμό σε βάρος ατομικών, συλλογικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, που κουρελιάζουν το σύνταγμα, το κοινωνικό κράτος, τις κατακτήσεις ξεπουλούν τον πλούτο της χώρας, η απάντησή μας είναι μια :

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ!