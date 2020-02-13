search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 08:49
13.02.2020 19:23

Άγριο bullying στον Βύρωνα: Σοκάρει η αδελφή του θύματος (Video)

Σε ανατριχιαστικές αποκαλύψεις προέβη στον ΑΝΤ1 η αδερφή του 17χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από νεαρούς επειδή επιχείρησε να την προστατεύσει από το bullying που δεχόταν.
 
«Ο αδερφός μου είναι ένας ήρωας», δήλωσε  η 16χρονη κοπέλα, η οποία σε ερώτηση για το πόσα άτομα ήταν στην επίθεση υποστήριξε ότι συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα.
 
Η αδερφή του 17χρονου, όμως, δεν έμεινε μόνο σ’ αυτό. Χαρακτήρισε «απαίσιο» το γεγονός ότι οι φερόμενοι δράστες του ξυλοδαρμού έβγαλαν selfie μέσα στο αστυνομικό τμήμα.

