Γυναίκες Πεσμεργκά δαγκώνουν φίδια και κουνέλια σε τελετή αποφοίτησης Κούρδων αξιωματικών (Photos)

Τις Κούρδισσες Πεσμεργκά τις μάθαμε ευρέως από τις σφοδρές μάχες που έδωσαν με τους άνδρες του Ισλαμικού Κράτους, τους οποίους κατατρόπωσαν.

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι τζιχαντιστές το έβαζαν στα πόδια στη θέα μια Πεσμεργκά, αφού πιστεύουν πως εάν τους σκοτώσει γυναίκα δεν θα πάνε στον παράδεισο.

Πρόκειται για υπερήφανες μαχήτριες, για ατρόμητες πολεμίστριες που δεν έχουν να ζηλέψουν το παραμικρό σε σχέση με τους άνδρες μαχητές.

Μάλιστα για να δείξουν πόσο ατρόμητες είναι, οι γυναίκες Πεσμεργκά που παρευρέθησαν σε τελετή αποφοίτησης Κούρδων αξιωματικών, έδειξαν την ικανότητα τους στη μάχη σώμα με σώμα ενώ λίγο αργότερα, όπως επιτάσσουν τα έθιμα τους, δάγκωσαν ωμά κουνέλια και φίδια και τα έκοψαν στα δυο με τα δόντια τους.

Το τελετουργικό της αποφοίτησης συνέβη στην πόλη Σοράν, βορειοδυτικά της «πρωτεύουσας» του Κουρδιστάν, Αμπρίλ.