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14.02.2020 17:11

Η Fiat αναστέλλει τη λειτουργία εργοστασίου λόγω κορονοϊού

14.02.2020 17:11
Η Fiat αναστέλλει τη λειτουργία εργοστασίου λόγω κορονοϊού - Media

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Η παύση παραγωγής ανταλλακτικών στην Κίνα από τον Ιανουάριο, έχει τεράστιο αντίκτυπο στη διαδικασία κατασκευής όλων των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη που αναγκάζεται να διακόψει για λίγο την παραγωγή αυτοκινήτων, λόγω έλλειψης εξαρτημάτων made in China, είναι η Fiat. Η ιταλική μάρκα επιβεβαίωσε ότι θα αναστείλει για λίγο τη λειτουργία του εργοστασίου Κραγκούγιεβατς της Σερβίας, στο οποίο κατασκευάζεται το μοντέλο 500L.

Το προοίμιο της αναστολής

Οπως αναφέρει το insider.gr ακριβώς μια εβδομάδα πριν, ο διευθύνων σύμβουλος της Fiat Chrysler, Μάικ Μάνλεϊ, δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία πιθανώς να αναγκαστεί να αναστείλει την παραγωγή σε μια ευρωπαϊκή μονάδα συναρμολόγησης, εάν δεν αποκατασταθεί η ροή ανταλλακτικών από την Κίνα εντός δύο έως τέσσερις εβδομάδων. Δεν αναφέρθηκε ωστόσο συγκεκριμένα στο εργοστάσιο που θα μπορούσε να έχει πρόβλημα ή ποια μοντέλα αυτό κατασκευάζει.

Άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως δεν έχουν επισήμως δώσει λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενες διαταραχές στην παραγωγή τους λόγω του κοροναϊού. Υπάρχει όμως μεγάλη ανησυχία και αναταραχή.

Η ιαπωνική Toyota δήλωσε ότι “εξετάζει πολύ προσεκτικά τα αποθέματα των εξαρτημάτων” από την Κίνα, ενώ η αμερικανική General Motors έχει δημιουργήσει ομάδες που εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, όπως, δήλωσε ο επικεφαλής της οικονομικής υπηρεσίας της εταιρείας.

Στο εργοστάσιο της Fiat στο Κραγκούγιεβατς κατασκευάζεται μόνο τα πολυμορφικό Fiat 500L.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τις κινεζικές περιφερειακές κυβερνήσεις βοήθεια για την επανέναρξη της παραγωγής στα εργοστάσια προμηθευτών εξαρτημάτων αυτοκινήτων της Νότιας Κορέας. Ταυτόχρονα κυβερνητικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι αν χρειαστεί, θα επιτρέψουν στους προμηθευτές της Νότιας Κορέας να εργαστούν ακόμα για 24 ώρες την ημέρα, ώστε να καλύψουν αν είναι δυνατόν τις ελλείψεις εξαρτημάτων και ανταλλακτικών από την Κίνα.

Διακοπή έως το τέλος του μήνα

Όσον αφορά στο εργοστάσιο της Fiat στο Κραγκούγιεβατς, η ιταλική εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει και πάλι την κανονική παραγωγή, προς το τέλος του μήνα. Προφανώς, τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά μέρη που προμηθεύεται από την Κίνα, ίσως να μπορεί να τα ανακτήσει από άλλους προμηθευτές, καθώς η FCA έχει εργοστάσια σε ολόκληρο τον κόσμο -αντίστοιχα και πολλούς τοπικούς συνεργάτες.

Ευτυχώς η παραγωγή στο Κραγκούγιεβατς είναι σχετικά μικρή, καθώς το 2019 παρήχθησαν εκεί 40.000 Fiat 500L. Η αναστολή ωστόσο της λειτουργίας του είναι ενδεικτική των αλυσιδωτών προβλημάτων που δημιουργεί η εξάπλωση του κοροναϊού στην Κίνα, όχι μόνο στη συγκεκριμένη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

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