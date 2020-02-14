Ξεκαθαρίζει ο Χρήστος Χολίδης: Η διάλυση συνεργασίας με την Άντζελα Δημητρίου και το χαστούκι (Video)

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Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show» ήταν ο Χρήστος Χολίδης το βράδυ της Πέμπτης, αναφερόμενος -μεταξύ άλλων- στη διάλυση του σχήματος στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα αλλά και τις φήμες που κυκλοφόρησαν.

Ο τραγουδιστής εξέφρασε την ενόχλησή του για τα σχόλια ότι έφυγε από το σχήμα αφήνοντας άνεργους τόσους ανθρώπους, ενώ ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε τσακώθηκε με την Άντζελα Δημητρίου ούτε και έφαγε χαστούκι από εκείνη, όπως γράφτηκε.

«Στα 17 χρόνια που είμαι τραγουδιστής δεν μου έχει ξανατύχει να σταματήσει μαγαζί πέντε ώρες πριν την πρεμιέρα. Χρεώθηκα εγώ όλο το “έργο”, είπαν ότι μάλωσα με την Άντζελα κι έφαγα χαστούκι. Όταν ανακοινώθηκε στον Γιώργο Γιαννιά, όχι σε εμένα, ότι τελικά δεν θα γίνει το σχήμα, το πρώτο που γράφτηκε ήταν ότι εγώ έφαγα χαστούκι από την Άντζελα και ότι μάλωσα με την Άντζελα κλπ…

Με ενόχλησε που χρεώθηκα εγώ το κλείσιμο του μαγαζιού και βγήκαν κι έλεγαν στα πάνελ, επειδή πήγα στην Δέσποινα Βανδή να διασκεδάσω, ότι εγώ άφησα άνεργους στη Θεσσαλονίκη και διασκέδαζα. Οπότε, με πήραν τηλέφωνο οι γονείς μου και μου έλεγαν “τι έκανες ρε; Πήγες και μάλωσες κι έμεινε ο κόσμος χωρίς δουλειά;”. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε εμένα, να με πάρουν οι γονείς μου και να μου πουν αυτά. Με ενόχλησε που το χρεώθηκα εγώ. Ο επιχειρηματίας αποφασίζει. Δεν μάλωσα ποτέ με την Άντζελα, δεν έφαγα κανένα χαστούκι», είπε μεταξύ άλλων.