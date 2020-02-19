Η απάντηση της Σάλμα Χάγιεκ για τα μπότοξ: «Σκεφτόμουν ότι ήρθε η ώρα»

Η υποψήφια για Όσκαρ Σάλμα Χάγιεκ απάντησε σε θαυμαστή της που την κατηγόρησε ότι είχε κάνει «πάρα πολλά μπότοξ» σε σχόλιό του σε selfie της ηθοποιού που αναρτήθηκε στο Instagram, την Τρίτη.

«Δεν έχω κάνει μπότοξ αλλά σε ευχαριστώ για τις συμβουλές γιατί σκέφτηκα ότι ίσως ήρθε η ώρα», έσπευσε να απαντήσει η Χάγιεκ.

Η 53χρονη έχει καταφέρει να διατηρήσει σε άψογη κατάσταση την επιδερμίδα της και την σιλουέτα της.

«Δεν πιστεύω στο μπότοξ, ειδικά όταν το κάνουν τόσο νέοι. Καταστρέφουν τον εαυτό τους », είχε δηλώσει κάποτε η Σάλμα Χάγιεκ, σύμφωνα με το Inquisitr.

«Δεν παίρνω πραγματικά μεγάλα ρίσκα όταν πρόκειται για την ομορφιά. Νομίζω ότι ένας μεγάλος κίνδυνος είναι η πλαστική χειρουργική επέμβαση. Είμαι πολύ συντηρητική στη ρουτίνα ομορφιάς μου. Δεν ξέρω αν θα υποβληθώ ποτέ σε πλαστική επέμβαση. Δεν είναι στα άμεσα σχεδιά μου» είχε προσθέσει.