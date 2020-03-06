search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 04:36
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2020 18:32

«Χτυπάει» η βότκα τον κορωνοϊό; – Έχουν αποτέλεσμα τα αυτοσχέδια απολυμαντικά; – Μύθοι και αλήθειες

06.03.2020 18:32
«Χτυπάει» η βότκα τον κορωνοϊό; - Έχουν αποτέλεσμα τα αυτοσχέδια απολυμαντικά; - Μύθοι και αλήθειες - Media

 

Η παρασκευή αυτοσχέδιου απολυμαντικού διαλύματος με βάση τη… βότκα, ποσώς συμβάλλει στην καταπολέμηση του κοροναϊού, προειδοποιεί αμερικανική ποτοποιία, απαντώντας στη συνταγή που κυκλοφόρησε ένας χρήστης του διαδικτύου κι η οποία έχει γίνει δημοφιλής.

«Έχω φτιάξει απολυμαντικό διάλυμα με τη βότκα σας. Εξάλλου δεν έχει και κακή γεύση. Και με προστατεύει από τα μικρόβια και αισθάνομαι καλά», τόνιζε χθες ο χρήστης του λογαριασμού Twitter με τον κωδικό Snottypotty σε μήνυμα που απηύθυνε στον επίσημο λογαριασμό της βότκας Tito’s, που παράγεται στο Τέξας.

Αλλά και μία άλλη χρήστης του Twitter, η Kaliel ανακοίνωσε πως πρόκειται να παρασκευάσει «απολυμαντικό διάλυμα με βάση την βότκα Tito’s για να παραμείνει ασφαλής από τον κοροναϊό», ενώ ο χρήστης Rick Holter έγραψε πως πάντοτε έχει πρόχειρο ένα μπουκάλι βότκα για να απολυμαίνει τα χέρια του.

Ενώπιον αυτής της πλημμυρίδας των μηνυμάτων, η ποτοποιία αναγκάσθηκε να υπενθυμίσει μέσω του Twitter τις βασικές συστάσεις που εξέδωσε το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC).

«Τα διαλύματα για την απολύμανση οφείλουν να περιέχουν τουλάχιστον 60% οινόπνευμα. Η χειροποίητη βότκα Tito’s περιέχει 40% οινόπνευμα συνεπώς δεν τηρεί» τις συστάσεις, τονίζεται στο μήνυμα της ποτοποιίας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει με συνταγές αυτοσχέδιων μέσων προστασίας, πολλές εκ των οποίων είναι αστείες και συχνά έως κι επικίνδυνες, αφότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (OMS) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του έναν οδηγό γρήγορης και επιτόπου παρασκευής απολυμαντικών μέσων, που όμως απευθύνεται σε επαγγελματίες της υγείας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

«Make Europe Great Again»: Το παλαβό σχέδιο του Τραμπ για την Ευρώπη – Ποιες τέσσερις χώρες θέλει εκτός Ε.Ε., η αντίδραση των Ευρωπαίων

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι δυο γυναίκες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας (Video)

gada-opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ψευδείς αιτήσεις, 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, αναλήψεις από νεκρό: Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις (Video)

ofiSerres1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 3-0: Εύκολο βράδυ και ανάσα για τους Κρητικούς

tetei11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 0-0: Δύο δοκάρια, κανένα γκολ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

karydata
CUCINA POVERA

Καρυδάτα, τα παραδοσιακά γλυκίσματα των γιορτών

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 02:52
TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

«Make Europe Great Again»: Το παλαβό σχέδιο του Τραμπ για την Ευρώπη – Ποιες τέσσερις χώρες θέλει εκτός Ε.Ε., η αντίδραση των Ευρωπαίων

foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι δυο γυναίκες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας (Video)

gada-opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ψευδείς αιτήσεις, 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, αναλήψεις από νεκρό: Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις (Video)

1 / 3