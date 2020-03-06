«Χτυπάει» η βότκα τον κορωνοϊό; – Έχουν αποτέλεσμα τα αυτοσχέδια απολυμαντικά; – Μύθοι και αλήθειες

Η παρασκευή αυτοσχέδιου απολυμαντικού διαλύματος με βάση τη… βότκα, ποσώς συμβάλλει στην καταπολέμηση του κοροναϊού, προειδοποιεί αμερικανική ποτοποιία, απαντώντας στη συνταγή που κυκλοφόρησε ένας χρήστης του διαδικτύου κι η οποία έχει γίνει δημοφιλής.

«Έχω φτιάξει απολυμαντικό διάλυμα με τη βότκα σας. Εξάλλου δεν έχει και κακή γεύση. Και με προστατεύει από τα μικρόβια και αισθάνομαι καλά», τόνιζε χθες ο χρήστης του λογαριασμού Twitter με τον κωδικό Snottypotty σε μήνυμα που απηύθυνε στον επίσημο λογαριασμό της βότκας Tito’s, που παράγεται στο Τέξας.

Αλλά και μία άλλη χρήστης του Twitter, η Kaliel ανακοίνωσε πως πρόκειται να παρασκευάσει «απολυμαντικό διάλυμα με βάση την βότκα Tito’s για να παραμείνει ασφαλής από τον κοροναϊό», ενώ ο χρήστης Rick Holter έγραψε πως πάντοτε έχει πρόχειρο ένα μπουκάλι βότκα για να απολυμαίνει τα χέρια του.

Ενώπιον αυτής της πλημμυρίδας των μηνυμάτων, η ποτοποιία αναγκάσθηκε να υπενθυμίσει μέσω του Twitter τις βασικές συστάσεις που εξέδωσε το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC).

«Τα διαλύματα για την απολύμανση οφείλουν να περιέχουν τουλάχιστον 60% οινόπνευμα. Η χειροποίητη βότκα Tito’s περιέχει 40% οινόπνευμα συνεπώς δεν τηρεί» τις συστάσεις, τονίζεται στο μήνυμα της ποτοποιίας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει με συνταγές αυτοσχέδιων μέσων προστασίας, πολλές εκ των οποίων είναι αστείες και συχνά έως κι επικίνδυνες, αφότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (OMS) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του έναν οδηγό γρήγορης και επιτόπου παρασκευής απολυμαντικών μέσων, που όμως απευθύνεται σε επαγγελματίες της υγείας.