Παίρνουμε τον σκύλο μας και πάμε: H Ασπασία μας χρειάζεται (photos/Video)

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013, στην πλατεία Λαϊκής Αγοράς του Άργους. Εκεί βρίσκονται, η Ασπασία με τον πατέρα της. Εκείνος πυροβολεί εξ επαφής στο κεφάλι την ίδια του την κόρη. Αμέσως μετά, αποπειράται να αυτοκτονήσει. Καταλήγει ύστερα από μερικές ημέρες στο Τζάνειο, έχοντας αφήσει ένα σημείωμα. Παραλήπτης ήταν η μητέρα της Ασπασίας, και το σημείωμα έγραφε, μεταξύ άλλων: «Κανονικά θα έπρεπε να σκοτώσω εσένα, αλλά επειδή θα ζήσεις, όσο ζήσεις, με το βάρος του θανάτου της, θα είναι καλύτερα».

Η Ασπασία ήταν, τότε, μόλις 17 ετών. Και κατάφερε να ξεγελάσει τον θάνατο.

2020: Επτά χρόνια μετά, η Ασπασία έχει αφήσει πίσω της, από το 2017, το Κέντρο Αποκατάστασης στη Λάρισα και βρίσκεται στο σπίτι της με τους δικούς της ανθρώπους. Αντιλαμβάνεται, αισθάνεται, χαμογελάει. Δεν μπορεί, όμως, να μιλήσει, ή να περπατήσει.

Η Ασπασία με την Queen

Όπως αναφέρει το ygeiamou.gr στο νέο της σπίτι προστέθηκε ένα νέο μέλος. Tετράποδο. Η Queen, μια ημίαιμη σκυλίτσα, που εκπαιδεύτηκε για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην καθημερινότητα της Ασπασίας. Όταν κλήθηκε ο εκπαιδευτής σκύλων, Πέτρος – Εμμανουήλ Μητσάκος, να εκπαιδεύσει την Queen, δεν είχε αντιληφθεί για ποια περίπτωση πρόκειται. Όταν, όμως, επισκέφτηκε το σπίτι και είδε την Ασπασία, την αναγνώρισε. Και τότε, ανέλαβε την εκπαίδευση της Queen αφιλοκερδώς, παρά τις όποιες αντιρρήσεις της μητέρας της. «Δουλέψαμε μαζί 13 μήνες και εξακολουθώ να τους επισκέπτομαι, για να βλέπω πώς τα πηγαίνουν μεταξύ τους. Η Queen εκπαιδεύτηκε στη βασική υπακοή και διορθώσαμε όποια προβλήματα συμπεριφοράς είχε, όπως, για παράδειγμα, την κτητικότητα που εκδήλωνε. Παράλληλα, εξοικειώθηκε με το αυτοκίνητο, το αναπηρικό αμαξίδιο και με ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στην καθημερινότητα της Ασπασίας. Επίσης, έμαθε να προσεγγίζει ευγενικά την Ασπασία», αφηγείται ο κ. Μητσάκος και συμπληρώνει: «Όπως μου έχει πει η μητέρα της, αποφάσισε να υιοθετήσει την Queen για να φέρει χαρά στο σπίτι και να βοηθήσει την Ασπασία να αλληλεπιδράσει. Υποστηρίζει ότι, όταν τη βλέπει η κόρη της, χαμογελάει. Ότι την έχουν ως ισότιμο μέλος της οικογενείας τους, και τη βοηθά να ξεφεύγει από τη δύσκολη καθημερινότητά της».

O εκπαιδευτής σκύλων Πέτρος – Εμμανουήλ Μητσάκος.

Για περισσότερο από έναν χρόνο ο κ. Μητσάκος επισκέπτεται το σπίτι της Ασπασίας. Έγινε κομμάτι της ζωής του. Και είδε τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις που καλείται να καλύψει η μητέρα της, προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία της κόρης της: λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές κ.λπ.

Θέλησε να συνεισφέρει όσο μπορούσε. Να τους στηρίξει οικονομικά. Για τον λόγο αυτόν, μας καλεί την Κυριακή 8 Μαρτίου στο URBAN PAW (Τεύθιδος και Περσέως) στον Άλιμο, από τις 10.30 έως τις 17.00, για να βοηθήσουμε την Ασπασία. Οι σκύλοι είναι καλοδεχούμενοι και οι ιδιοκτήτες/κηδεμόνες τους θα έχουν την ευκαιρία να:

1. Ρωτήσουν οτιδήποτε τους απασχολεί για την εκπαίδευση του σκύλου τους.

2. Αξιολογηθεί η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας του σκύλου τους από τον εκπαιδευτή σκύλων Πέτρο – Εμμανουήλ Μητσάκο. Οι αξιολογήσεις θα γίνονται κατόπιν ραντεβού. Για δωρεάν ραντεβού μπορούν να καλούν στο 694.65.64.471.

3. Λάβουν πολύτιμες συμβουλές για τον μικρό τους φίλο από την θετική εκπαιδεύτρια σκύλων Jo Anne Foltz, αλλά και να λύσουν απορίες τους.

4. Ρωτήσουν για θέματα διατροφής τον ΣΕΦ για σκύλους Βαγγέλη Ισμιρλή και να δώσουν στα σκυλάκια τους να δοκιμάσουν χειροποίητες λιχουδιές.

5. Προμηθευτούν εκπτωτική κάρτα από pet shop, ενώ η λαχειοφόρος αγορά θα «κληρώσει» πολλά δώρα.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι δωρεάν. Στον χώρο θα υπάρχει κουμπαράς, και το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα δοθεί για την στήριξη της Ασπασίας. Όπως υποστηρίζει ο κ. Μητσάκος: «Δεν πρέπει να απομονώνουμε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικές, ή οποιουδήποτε τύπου δυσκολίες, αλλά να στεκόμαστε δίπλα τους και να τους στηρίζουμε με πράξεις. Όχι μόνο με λόγια. Είναι άνθρωποι πιο δυνατοί από εμάς, που με τη στάση τους και τη θέλησή τους για ζωή, μας δίνουν ελπίδα».