11.03.2020 10:27

Έβρος: Επιστρέφουν τα ελάφια στο Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς

Στη δημιουργία ενός πυρήνα προσαρμογής ελαφιών, εντός του Εθνικού Πάρκου του Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου θα προχωρήσει ομάδα επιστημόνων από τον Φορέα Διαχείρισης του Δάσους, τη Διεύθυνση Δασών Έβρου και τη Διεύθυνση Δασών Σερρών.

Η μελέτη για το έργο συντάχθηκε από τους Δρ. Πέτρο Κ. Ανθόπουλο, Π.Ε. Γεωτεχνικών (Δασολόγο), υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών Έβρου, Δρ. Σύλβια Ζακκάκ, Βιολόγου του Φορέα Διαχείρισης του Δάσους και Ελένη Κλειτσιώτη MSc ΔασολόγουΠεριβαλλοντολόγου από τη Διεύθυνση Δασών Έβρου.

Σκοπός της μελέτης είναι, με την επανεισαγωγή του ελαφιού, να αυξηθεί η βιοποικιλότητα της περιοχής, να διατηρηθούν και να επεκταθούν τα υφιστάμενα διάκενα, να αυξηθεί η διαθέσιμη τροφή των γυπών με το φυσικό θάνατο των ελαφιών και, τέλος, να εκπονηθεί επιστημονική έρευνα για τη συμπεριφορά των ελαφιών.

Όπως είπε στη «ΓΝΩΜΗ» η κα Ζακκάκ, η παρουσία οπληφόρων και συγκεκριμένα ελαφιών, είναι πολύ σημαντική για τα δάση μας. Στον Έβρο, δεν υπάρχουν ελάφια, εδώ και πολλές δεκαετίες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την μεγάλη μείωση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, έχει προκαλέσει κάποιες δυσλειτουργίες εντός του δάσους.

«Τα ελάφια βοηθάνε στη διατήρηση των διάκενων του δάσους, το οποίο πρέπει να παραμένει ανοικτό και να μην πυκνώνει υπερβολικά. Κάνουν, ουσιαστικά, τη δουλειά που έκαναν κάποτε τα κατσίκια», αναφέρει η κα Ζακκάκ, σημειώνοντας επιπλέον πως, με το φυσικό θάνατο των ελαφιών, θα τροφοδοτούνται και τα αρπακτικά του δάσους, ενισχύοντας έτσι την τροφική αλυσίδα.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η μελέτη, για τη φιλοξενία των ελαφιών, θα κατασκευαστεί μία περίφραξη, σε μία έκταση άνω των 20 εκταρίων, δυτικά του οικισμού της Λύρας, εντός του μεγάλου πυρήνα του δάσους.

«Η δημιουργία του πυρήνα προσαρμογής θα γίνει σταδιακά. Θα φέρνουμε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Σερρών, περίπου 5 με 6 ζώα κάθε χρόνο, σε βάθος τετραετίας, τα οποία θα ζουν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στην περιφραγμένη περιοχή, μέχρι να προσαρμοστούν στις κλιματικές συνθήκες του δάσους. Στη συνέχεια, θα απελευθερώνονται, αφού τους τοποθετήσουμε δορυφορικά κολάρα, προκειμένου να μπορούμε να τα παρακολουθούμε και από μακριά», αναφέρει η κα Ζακκάκ.

«Βασικός μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε και την κτηνοτροφία, μέσα από την εδραίωση ενός πληθυσμού ελαφιών που θα αναπαράγεται στην περιοχή. Η παρουσία τους θα συμβάλλει στην προστασία του οικοσυστήματος, στη διατήρηση του ‘ανοίγματος’ του τοπίου, στη μωσαϊκότητά του, με λιβάδια, όπου και οι γύπες θα μπορούν να βρίσκουν ευκολότερα τροφή, με τον φυσικό θάνατο των ελαφιών».

Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό 175.000 ευρώ. Το έργο θα εκτελεστεί αποκλειστικά με έξοδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου «Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου», μέσα από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, υπό τη συνεχή επίβλεψη του Δασαρχείου Σουφλίου, το οποίο θα ορίσει επιβλέποντα Δασολόγο ή Δασοπόνο.

