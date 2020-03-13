search
13.03.2020 10:44

Κορωνοϊός – Βουλή: «Πάγωσαν» στην Ολομέλεια από φτάρνισμα του … Γεραπετρίτη

13.03.2020 10:44
4869123.jpg

 

Έκδηλη αμηχανία προκάλεσε στη Βουλή ένα φτάρνισμα του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, καθώς τα νεύρα είναι …τεντωμένα, λόγω της επέλασης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ Λάμπρος Παναγιώτου, την ώρα που λίγοι βουλευτές, υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί βρίσκονταν στην αίθουσα στης Ολομέλειας, αναμένοντας την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για να ορκιστεί, ο υπουργός Επικρατείας ..φταρίνστηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί αρχικά αμηχανία και στη συνέχεια χαμόγελα και πειράγματα.

Βουλευτές, ωστόσο εθεάθησαν μετά από αυτό με τα αντισηπτικά ανά …χείρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, συνεργείο καθαρισμού από το πρωί είχε κάνει τη Βουλή να …αστράφτει, ενώ αντισηπτικά έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις εισόδους και οι υπάλληλοι φορούν γάντια.

 

