ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 08:49
22.03.2020 15:04

Πατουλίδου για Κεντέρη: «Ίσως κάποια στιγμή αυτός ο τόπος με κάποιον τρόπο να του ανταποδώσει τη “συγγνώμη”»

Για τον Κώστα Κεντέρη και τη συνάντηση που είχαν πριν από έξι μήνες μίλησε, στο Dot, η Βούλα Πατουλίδου. 

«Με τον Κώστα βρεθήκαμε πριν από έξι μήνες, πήγα στο Πάπιγκο, στο ξενοδοχείο του. Τώρα πια επανήλθε. Ο Κώστας είχε περάσει άλλα, πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ συνειδητοποιημένος σε αυτό που έκανε και ξαφνικά… Λοιδορήθηκε και ήταν πάρα πολύ άδικο. Και ίσως κάποια στιγμή αυτός ο τόπος με κάποιον τρόπο να του ανταποδώσει τη “συγγνώμη”», ανέφερε.

Είναι πάρα πολύ καλά, έχει παντρευτεί, έχει ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι. Ο Κώστας είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από τον αθλητισμό», πρόσθεσε η Βούλα Πατουλίδου.

Πηγή: zappit.gr

