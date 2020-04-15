Μπρος στα κάλλη τι είν’ η… καραντίνα – Πιάστηκαν να κάνουν αποτρίχωση, έπεσαν βαριά πρόστιμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μπορεί να έχει επιβληθεί καραντίνα λόγω κορωνοϊού, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι έθεσαν τον… καλλωπισμό τους πιο ψηλά, με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία και η δικαιοσύνη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TV10.gr δύο δερματολόγοι και αγνόησαν τα μέτρα για τον κορωνοϊό, ανοίγοντας τα ιατρεία τους και παρέχοντας …αποτρίχωση σε γυναίκες που τους το ζήτησαν.
