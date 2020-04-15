search
15.04.2020 12:06

Μπρος στα κάλλη τι είν’ η… καραντίνα – Πιάστηκαν να κάνουν αποτρίχωση, έπεσαν βαριά πρόστιμα

Μπορεί να έχει επιβληθεί καραντίνα λόγω κορωνοϊού, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι έθεσαν τον… καλλωπισμό τους πιο ψηλά, με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία και η δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του TV10.gr δύο δερματολόγοι και αγνόησαν τα μέτρα για τον κορωνοϊό, ανοίγοντας τα ιατρεία τους και παρέχοντας …αποτρίχωση σε γυναίκες που τους το ζήτησαν.

Οι γιατροί πλέον θα έρθουν αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα που ανέρχονται σε 5.000 ευρώ.
 
Να σημειωθεί οτι οι αστυνομικοί θα συνεχίσουν με αμείωτο ρυθμό το σαφάρι έχουν που έχουν επιδοθεί προκειμένου να εντοπίσουν όσους δεν συμμορφώνονται με τα έκτακτα μέτρα που έχουν επιβληθεί για να μην εξαπλωθεί ο κορονοϊός.
