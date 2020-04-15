search
15.04.2020 19:01

Σοκαρισμένη η Γαλλία: Θετικοί στον ιό 668 ναύτες στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle – Θα αυξηθεί κι άλλο ο αριθμός

Τεράστια γκάφα της Γαλλίας: Παραδέχεται «λάθος χειρισμούς» με τα κρούσματα στο «Σαρλ ντε Γκολ» - Media

 

Πάνω από το ένα τρίτο των ναυτών που υπηρετούν στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles-de-Gaulle βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19, μετά την εσπευσμένη επιστροφή τους στη Γαλλία, την περασμένη Κυριακή, αφού εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα, σύμφωνα με έναν πρώτο, προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Μέχρι το βράδυ της 14ης Απριλίου, είχαν εξεταστεί 1.767 ναύτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων υπηρετούν στο αεροπλανοφόρο. Από αυτούς οι 668 βρέθηκαν θετικοί στον SARS-CoV-2 και οι 31 νοσηλεύονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο Σεντ Αν της Τουλόν. Ο ένας έχει διασωληνωθεί.

Οι αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν καθώς ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα του 30% των εξετάσεων που έγιναν, διευκρίνισε το υπουργείο.

Το Charles-de-Gaulle είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο όπου εντοπίζονται κρούσματα της ασθένειας. Είχε προηγηθεί το αμερικανικό USS Theodore Roosevelt, στον Ειρηνικό.

Το αεροπλανοφόρο και μια φρεγάτα που το συνόδευε επέστρεψαν την Κυριακή στην Τουλόν, δύο εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, καθώς περίπου 50 ναύτες είχαν προσβληθεί από τον ιό. Το πλήρωμα, συνολικά 1.900 άνθρωποι, τέθηκαν σε καραντίνα για 14 ημέρες. Παράλληλα, ξεκίνησε μια επιχείρηση απολύμανσης των αεροσκαφών και των πλοίων.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πώς μολύνθηκαν οι ναύτες. Το πλήρωμα δεν είχε επαφή με κανέναν αφότου έπιασε στο λιμάνι της Βρέστης στις 13 Μαρτίου, απ’ όπου απέπλευσε δύο ημέρες αργότερα.

Η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Φλοράνς Παρλί εξέφρασε την υποστήριξή της στους ναύτες και τις οικογένειές τους και ευχαρίστησε τις τοπικές αρχές για τη βοήθειά τους.

 

