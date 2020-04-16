Θεσσαλονίκη: Κάνουν θραύση τα τσουρέκια χωρίς γλουτένη -Για διαβητικούς και vegans

Τσουρέκια για όλα τα γούστα, που υπόσχονται να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο θα «πλημμυρίσουν» σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, τις κουζίνες των σπιτιών και τους φούρνους της γειτονιάς, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αφού το έθιμο της ημέρας «απαιτεί» την παρασκευή του «βασιλιά» των γλυκών εδεσμάτων του Πάσχα.

Μάλιστα, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του σωματείου αρτοποιών Θεσσαλονίκης «Προφήτης Ηλίας» Έλενα Κουκουμέρια, πλέον πλάι στο παραδοσιακό τσουρέκι και τις διάφορες παραλλαγές του έχουν προστεθεί τσουρέκια χωρίς γλουτένη, τσουρέκια για διαβητικούς, ή ακόμη και για vegans, προκειμένου να μην στερηθεί κανείς την υπέρτατη απόλαυση των ημερών! «Παντρεύεται το παραδοσιακό τσουρέκι με το μοντέρνο, πασπαλισμένο με αμύγδαλο ή καλυμμένο με λευκή και μαύρη σοκολάτα. Για τους απαιτητικούς λάτρεις της παραδοσιακής καλοψημένης ζύμης υπάρχουν και τσουρέκια με κάστανο, με μαύρη ζάχαρη, ενώ έχουμε και παραγγελιές για vegans, για διαβητικούς και τσουρέκια χωρίς γλουτενη», εξηγεί η κ. Κουκουμέρια.

Το τσουρέκι το έφεραν στη Θεσσαλονίκη μαζί τους οι προσφυγές, που ήξεραν τη συνταγή από την Κωνσταντινούπολη, σημειώνει η κ. Κουκουμέρια, επισημαίνοντας πως στην αρχή δεν ήταν πλεχτό αλλά διπλωμένο στα τέσσερα, συμβολίζοντας τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και το Σταυρό. Αργότερα άλλαξε σχήμα και οι νοικοκυρές έφτιαχναν κουλούρες ή πλεξούδες και στόλιζαν με κόκκινα αβγά τις δημιουργίες τους.

«Η ονομασία του τσουρεκιού προέρχεται από την τουρκική λέξη «çorek» που υποδηλώνει ψωμί φτιαγμένο από ζύμη που περιέχει μαγιά. Εμείς οι αρτοποιοί μάθαμε από του παππούδες μας πως το τσουρέκι συμβολίζει την Ανάσταση του Χριστού, καθώς το αλεύρι ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ψωμί το οποίο συμβόλιζε τη ζωή. Με την πάροδο των χρόνων, μπήκε στη ζύμη και το βούτυρο και τα αβγά», συμπληρώνει η κ. Κουκουμέρια.

Έως τη δεκαετία του ’70 περίπου, η πιο συνηθισμένη εικόνα των ημερών ήταν αυτή των τεράστιων λαμαρίνων με αφράτες πλεξούδες να μπαίνουν στους ξυλόφουρνους των σπιτιών, ενώ σιγά σιγά τη «σκυτάλη» του ζυμώματος πήραν οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία, αν και πολλοί είναι αυτοί που επιμένουν …σπιτικά!

Κι ενώ τα προηγούμενα χρόνια η εικόνα ως προς το πόσα κιλά τσουρέκια θα βγουν φρεσκοψημένα από τους φούρνους της Θεσσαλονίκης ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης ήταν σαφής, φέτος, λόγω της κατάστασης με την COVID-19, η κ. Κουκουμέρια είναι επιφυλακτική στις εκτιμήσεις της, επισημαίνοντας ότι η παραγωγή αναμένεται μειωμένη.

