19.04.2020 15:08

Σικελία: 180 μετανάστες σε καραντίνα ανοιχτά του Παλέρμο

19.04.2020 15:08
Σικελία: 180 μετανάστες σε καραντίνα ανοιχτά του Παλέρμο

 

Περίπου 180 μετανάστες που διασώθηκαν στη θάλασσα τέθηκαν σε καραντίνα πάνω σε ένα φέρι που έχει δέσει απέναντι από το λιμάνι του Παλέρμο, της κυριότερης πόλης της Σικελίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ιταλικές αρχές.

Σήμερα, Κυριακή, 34 άνθρωποι που διασώθηκαν από την ισπανική ΜΚΟ Aita Mari μεταφέρθηκαν στο Rubattino, όπου βρίσκονταν από την Παρασκευή 146 μετανάστες μετά τη διάσωσή τους από το Alan Kurdi, ένα σκάφος της γερμανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης Sea Eye.

Περίπου 20 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού επιβαίνουν στο πλοίο.

Η Ιταλία, η δευτέρη πιο πληγείσα χώρα στον κόσμο από την επιδημία του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε το κλείσιμο των λιμανιών της στους μετανάστες.

Οι 180 μετανάστες του Rubattino αναμένεται να υποβληθούν σε τεστ, πριν από μια καραντίνα 14 ημερών. Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, αναμένεται στη συνέχεια να κατανεμηθούν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το φέρι μπορεί να φιλοξενήσει 1.471 επιβάτες και διαθέτει 289 καμπίνες και ιατρικό κέντρο.

Η Λιβύη, όπως και η Ιταλία και η Μάλτα, κήρυξαν τα λιμάνια τους μη ασφαλή για την αποβίβαση ανθρώπων που διασώζονται στη θάλασσα, η ανάληψη της φροντίδας των οποίων περιπλέκεται αυτή την ώρα λόγω της υγειονομικής κρίσης που συνδέεται με την πανδημία της Covid-19.

