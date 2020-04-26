search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 15:39
26.04.2020 11:21

Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη – Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο του

Στην Ασφάλεια κρατείται ο 63χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του γιού του, στη διάρκεια λογομαχίας, το μεσημέρι, στην περιοχή Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 63χρονος, ύστερα από επεισόδιο, πυροβόλησε με το πυροβόλο όπλο τον ηλικίας 32 ετών γιο του και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, ενώ ο 63χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

