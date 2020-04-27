Σε παραθαλάσσια κωμόπολη της Ιρλανδίας η καραντίνα του Ματ Ντέιμον

Σε αντίθεση με πολλούς διάσημους που παραμένουν σε αποκλεισμό στις επαύλεις τους στο Χόλιγουντ ή στα ρετιρέ τους στη Νέα Υόρκη, φαίνεται ότι ο ηθοποιός και σεναριογράφος, Ματ Ντέιμον επέλεξε ως καταφύγιο για να αντέξει την καταιγίδα της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού μια πολύ πιο γραφική τοποθεσία.

Ο ηθοποιός -μαζί με τη σύζυγό του, Λουσιάνα και τα τρία παιδιά τους- είναι απομονωμένος σε ένα σπίτι στο Ντούλκεϊ της Ιρλανδίας, μία παραθαλάσσια κωμόπολη, νοτιοανατολικά του Δουβλίνου με πληθυσμό 8.000 κατοίκους.

Ενώ η παρουσία του Ματ Ντέιμον στην κωμόπολη είναι ευπρόσδεκτη και αναμφισβήτητα ασυνήθιστη πραγματικότητα για τους κατοίκους, το ερώτημα γιατί η οικογένεια επέλεξε το Ντούλκεϊ προκαλεί απορίες στους θαυμαστές.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times», ο Ματ Ντέιμον περνούσε χρόνο στο ιρλανδικό χωριό κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παραγωγής του επερχόμενου δράματος του «The Last Duel».

Στο δράμα εποχής πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, οι οποίοι υπογράφουν επίσης το σενάριο μαζί με τη Νικόλ Χολόφενερ. Τα γυρίσματα της ταινίας, σκηνοθέτης της οποίας είναι ο Ρίντλεϊ Σκοτ, σταμάτησαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ωστόσο, ο Ματ Ντέιμον και η οικογένειά του αποφάσισαν να μείνουν στην κατοικία τους στην κωμόπολη της Ιρλανδίας αντί να επιστρέψουν στο σπίτι τους στο πολυτελές ρετιρέ, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, στο Μπρούκλιν Χάιτς.

Όπως αποδεικνύεται, ήταν μια εξαιρετικά διορατική απόφαση, καθώς η Νέα Υόρκη και έχει πάνω από 260.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 και πάνω από 20.800 θανάτους. Συγκριτικά, υπήρξαν περίπου 17.600 κρούσματα και 794 θάνατοι μέχρι στιγμής σε όλη την Ιρλανδία.

Σύμφωνα με αναφορές, οι ντόπιοι αποκαλούν περιπαιχτικά τον ηθοποιό Ματ Ο’ Ντέιμον και τονίζουν είναι πολύ χαμηλών τόνων. Στην Ιρλανδία οι κάτοικοι πρέπει να παραμένουν σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τα σπίτια τους.

Ο Ντέιμον πηγαίνει στο κέντρο της μικρής πόλης, όπως οποιοδήποτε άλλος κάτοικος για κάποιες δουλειές και με προθυμία φωτογραφίζεται για όσους του το ζητούν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ