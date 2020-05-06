search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 08:42
06.05.2020 09:59

«Ελλάδα 2021» για τις αναφορές ότι ο Καποδίστριας ήταν «δικτάτορας»: Θα αναδείξουμε όλες τις απόψεις

Aπάντηση έδωσε η «Ελλάδα 2021» μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει επίσημη ανάρτηση της επιτροπής σύμφωνα με την οποία ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας ήταν «δικτάτορας».

Η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου πήρε θέση λέγοντας, ουσιαστικά, ότι τα περί «δικτάτορα» Καποδίστρια είναι μια από τις απόψεις που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και ότι θα αναδειχθούν όλες, εν ευθέτω χρόνω.

«Οι μεγάλοι ηγήτορες της Επανάστασης του 1821, αυτής που, εν πολλοίς, προσδιόρισε αυτό που είμαστε σήμερα, έχουν πολλές πτυχές. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» θα τις αναδείξει ΟΛΕΣ, αλλά όχι εν μια νυκτί. Υπομονή και επιμονή (στην ενημέρωση για το έργο μας)!», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

 

 

Οι επίμαχες αναφορές της Ελλάδας 2021:

