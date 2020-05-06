«Ελλάδα 2021» για τις αναφορές ότι ο Καποδίστριας ήταν «δικτάτορας»: Θα αναδείξουμε όλες τις απόψεις

Aπάντηση έδωσε η «Ελλάδα 2021» μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει επίσημη ανάρτηση της επιτροπής σύμφωνα με την οποία ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας ήταν «δικτάτορας».

Η απάντηση ήταν η ακολουθη:

Με πρόγραμμα & συνέπεια, από τον περασμένο Φεβρουάριο & για τους επόμενους 20 μήνες, τα social media & το site της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», υπηρετούν αυτό τον σκοπό. Με την έννοια αυτή, οι συζητήσεις που γίνονται, στο βαθμό που είναι νηφάλιες, πιστεύουμε ότι είναι γόνιμες. — Greece 2021 (@Greece_2021) May 5, 2020

Η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου πήρε θέση λέγοντας, ουσιαστικά, ότι τα περί «δικτάτορα» Καποδίστρια είναι μια από τις απόψεις που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και ότι θα αναδειχθούν όλες, εν ευθέτω χρόνω.

«Οι μεγάλοι ηγήτορες της Επανάστασης του 1821, αυτής που, εν πολλοίς, προσδιόρισε αυτό που είμαστε σήμερα, έχουν πολλές πτυχές. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» θα τις αναδείξει ΟΛΕΣ, αλλά όχι εν μια νυκτί. Υπομονή και επιμονή (στην ενημέρωση για το έργο μας)!», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Οι μεγάλοι ηγήτορες της Επανάστασης του 1821, αυτής που, εν πολλοίς, προσδιόρισε αυτό που είμαστε σήμερα, έχουν πολλές πτυχές. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» θα τις αναδείξει ΟΛΕΣ, αλλά όχι εν μία νυκτί. Υπομονή και επιμονή (στην ενημέρωση για το έργο μας)! #Greece2021 https://t.co/Od5XrHbhQk — Gianna Angelopoulos (@GAngelopoulou) May 5, 2020

Οι επίμαχες αναφορές της Ελλάδας 2021:

(1/4) «Για τον Ιωάννη Καποδίστρια, τα πρώτα δημοκρατικά και φιλελεύθερα συντάγματα αποτελούν “ξυράφι στα χέρια μικρού παιδιού”. Ο Καποδίστριας φτάνει τον Ιανουάριο του 1828 στην Αίγινα ενώ έχει αποδεχτεί ήδη από τον Αύγουστο του 1827 τη θέση του Κυβερνήτη. pic.twitter.com/aw0sZQg72O — Greece 2021 (@Greece_2021) May 4, 2020

(3/4) Συνέχισαν να αγωνίζονται για δημοκρατία και δικαιώματα. Ούτε η εκσυγχρονιστική δικτατορία Καποδίστρια, ούτε οι Βαυαροί, ούτε οι ξένες δυνάμεις μπόρεσαν να τους αναγκάσουν να ανεχθούν ένα αυταρχικό καθεστώς. — Greece 2021 (@Greece_2021) May 4, 2020

(4/4) Με αγώνες & αίμα κατόρθωσαν το 1844 να κάνουν την Ελλάδα το πρώτο κράτος στον κόσμο που καθιερώνει την καθολική ψηφοφορία των ανδρών & το 1864 μία από τις πρώτες φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες της Ευρώπης». Απόσπασμα από άρθρο του @AristidesHatzis στο @Andro_gr. — Greece 2021 (@Greece_2021) May 4, 2020

@AristidesHatzis: «Παρά τις όποιες αδυναμίες του, παρά τα λάθη που έκανε, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ήταν η καλύτερη εναλλακτική που υπήρχε για την Ελλάδα εκείνης της εποχής. https://t.co/AeBE43myaZ — Greece 2021 (@Greece_2021) May 5, 2020