Γάλα γαϊδούρας: Τα οφέλη του για την υγεία – Γιατί θεωρείται υπερτροφή

Το γάλα γαϊδούρας είναι πλούσιο σε ανοσοσφαιρίνη και ως εκ τούτου βοηθά το ανθρώπινο σώμα να προστατευθεί από πολλές ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις, ενώ κανείς δεν ξεχνάει και τα μπάνια της πριγκίπισσας Κλεοπάτρας της Αιγύπτου μέσα σε γάλα γαϊδούρας, προκειμένου να έχει πιο όμορφο δέρμα.

Το γάλα γαϊδούρας είναι σχετικά δυσεύρετο και κοστίζει σαφώς περισσότερο από το αγελαδινό, κατσικίσιο, ή πρόβειο γάλα της αγοράς. Σε γενικές γραμμές το τυρί που έχει γίνει από γάλα γαϊδούρας είναι ένα από τα ακριβότερα γαλακτοκομικά προϊόντα στον κόσμο.

Το γάλα γαϊδούρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:

Παιδιά με αλλεργίες στις πρωτεΐνες των άλλων ειδών γάλακτος (από αγελάδα, από κατσίκα, από προβατίνα, ή και από καρπούς, όπως σόγια και αμύγδαλο)

Παιδιά, που, σε γενικές γραμμές, θέλουν να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους

Ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα οστεοπόρωσης

Άτομα που είναι σε φάση ανάρρωσης από κάποια ασθένεια

Άτομα που είναι πολύ ευαισθητοποιημένα σε θέματα υγιεινής διατροφής

Το γάλα γαϊδούρας έχει επίσης χρησιμοποιηθεί κατά του κοκκύτη. Δεν είναι τυχαίο ότι, στην Ιταλία, ο βήχας από κοκκύτη ονομάζεται και “βήχας γαϊδουριού”!

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το γάλα γαϊδούρας είναι η τροφή που πλησιάζει όσο καμία άλλη σε διατροφικά χαρακτηριστικά και οφέλη στο μητρικό γάλα ανθρώπου.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία των παιδιών που έχουν αλλεργία στο αγελαδινό γάλα, μπορεί να πιει γάλα γαϊδούρας χωρίς καμία αλλεργική αντίδραση. Επίσης, η σχετικά πιο γλυκιά γεύση του το καθιστά πιο ευχάριστο και πιο εύκολα αποδεκτό από ένα παιδί.

Πλούσιο σε λακτόζη…

Το γάλα γαιδούρας έχει θετική επίδραση στην εντερική απορρόφηση του ασβεστίου και μπορεί να βοηθήσει τη θεραπεία ενηλίκων με προβλήματα οστεοπόρωσης, ενώ συμβάλλει στην καλύτερη δομή των οστών των παιδιών.

Γάλα γαϊδούρας: Οφέλη για βρέφη και μικρά παιδιά

Είναι υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες Β, Β12 και C.

Έχει την ίδια περιεκτικότητα με το ανθρώπινο μητρικό γάλα και το γάλα από βούβαλο σε θερμίδες και ανόργανα συστατικά.

Βοηθάει στην θεραπεία για το άσθμα και για αναπνευστικά προβλήματα στα νεογνά.

Έχει λίγες πρωτεΐνες και λιπαρά, αλλά είναι πλούσιο σε μέταλλα και βιταμίνες.

Θεωρείται πλήρης τροφή για τα παιδιά, ενώ θεραπεύει και μερικές ασθένειες του δέρματος στα βρέφη.

Σε σύγκριση με το ανθρώπινο γάλα έχει περισσότερες από 60 φορές μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

Πηγή: iatropedia.gr