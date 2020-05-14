Γάλα γαϊδούρας: Τα οφέλη του για την υγεία – Γιατί θεωρείται υπερτροφή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το γάλα γαϊδούρας είναι πλούσιο σε ανοσοσφαιρίνη και ως εκ τούτου βοηθά το ανθρώπινο σώμα να προστατευθεί από πολλές ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις, ενώ κανείς δεν ξεχνάει και τα μπάνια της πριγκίπισσας Κλεοπάτρας της Αιγύπτου μέσα σε γάλα γαϊδούρας, προκειμένου να έχει πιο όμορφο δέρμα.
Το γάλα γαϊδούρας είναι σχετικά δυσεύρετο και κοστίζει σαφώς περισσότερο από το αγελαδινό, κατσικίσιο, ή πρόβειο γάλα της αγοράς. Σε γενικές γραμμές το τυρί που έχει γίνει από γάλα γαϊδούρας είναι ένα από τα ακριβότερα γαλακτοκομικά προϊόντα στον κόσμο.
Το γάλα γαϊδούρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το γάλα γαϊδούρας είναι η τροφή που πλησιάζει όσο καμία άλλη σε διατροφικά χαρακτηριστικά και οφέλη στο μητρικό γάλα ανθρώπου.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία των παιδιών που έχουν αλλεργία στο αγελαδινό γάλα, μπορεί να πιει γάλα γαϊδούρας χωρίς καμία αλλεργική αντίδραση. Επίσης, η σχετικά πιο γλυκιά γεύση του το καθιστά πιο ευχάριστο και πιο εύκολα αποδεκτό από ένα παιδί.
Πλούσιο σε λακτόζη…
Το γάλα γαιδούρας έχει θετική επίδραση στην εντερική απορρόφηση του ασβεστίου και μπορεί να βοηθήσει τη θεραπεία ενηλίκων με προβλήματα οστεοπόρωσης, ενώ συμβάλλει στην καλύτερη δομή των οστών των παιδιών.
Γάλα γαϊδούρας: Οφέλη για βρέφη και μικρά παιδιά
