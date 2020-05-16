search
16.05.2020 11:06

Τσιντικίδου: Τα οικονομικά προβλήματα, η ζωή στην Καραϊβική και η κατάθλιψη (Video)

Για την περίοδο της καραντίνας, τη μάχη με την κατάθλιψη και το νέο επαγγελματικό της ξεκίνημα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρίνα Τσιντικίδου σε μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή «Έλα Χαμογέλα». 

Το μοντέλο, που τη δεκαετία του ’90 μεσουράνησε σε ελληνικές και ξένες πασαρέλες, μίλησε και για την απόφασή της στο παρελθόν να φύγει για δουλειά στο εξωτερικό και να εργαστεί ως γραμματέας στη Μαρτινίκα της Καραϊβικής.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρίνα Τσιντικίδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως ” πέρασα πολύ ωραία την καραντίνα διότι με περιποιήθηκα πάρα πολύ. Σκέφτηκα πάρα πολύ, δηλαδή τόσος χρόνος με τον εαυτό σου, είναι κουραστικό πράγμα στο τέλος”.

“Η ζωή μου είναι άλλ’ αντ’ άλλων” ανέφερε, σε άλλο σημείο, με χαμόγελο η Μαρίνα Τσιντικίδου αποκαλύπτοντας πως “στο εξωτερικό έφυγα για λόγους οικονομικούς. Περνάει περίπου ένας χρόνος χωρίς να ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι. Λίγο τα έχασα και δεν ήξερα τι να κάνω. Να σου και τα ψυχολογικά προβλήματα… Κατάθλιψη σίγουρα, ξεκάθαρα δηλαδή… Όλα αυτά τα χρόνια είχα πάρα πολύ καλή σχέση με την ψυχοθεραπεία. Έχω δει και ψυχίατρο και ψυχολόγο σε συνεδρίες οι οποίες μου έσωσαν ξεκάθαρα τη ζωή. Εκεί, λοιπόν, σε μια μαύρη απελπισία, προέκυψε μια πρόταση εργασίας στην Καραϊβική από Ευρωπαϊκή κατασκευαστική εταιρία, κάπως, με μια απίθανη σύμπτωση, για μια θέση γραφείου.

