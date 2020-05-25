search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2020 15:54

Η Μόστρα βγάζει γλώσσα στον κορωνοϊό: Κανονικά το Σεπτέμβριο το Φεστιβάλ Βενετίας

25.05.2020 15:54
Η Μόστρα βγάζει γλώσσα στον κορωνοϊό: Κανονικά το Σεπτέμβριο το Φεστιβάλ Βενετίας - Media
 
Παρά την ανησυχία για την πανδημία του κορωνοϊού και τις συνεχιζόμενες ακυρώσεις κινηματογραφικών φεστιβάλ, με κορυφαίο αυτό των Καννών, που δεν θα διεξαχθεί ούτε online, ο Λούκα Ζάια, κυβερνήτης της περιφέρειας Βένετο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πρόθεση για αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής του μακροβιότερου κινηματογραφικού φεστιβάλ στον κόσμο.
 
Η επιβεβαίωση αυτή προκύπτει λίγες ημέρες αφ’ ότου η αρχιτεκτονική Biennale αναβλήθηκε για το 2021, ακολουθώντας την τύχη πολλών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ανά τον κόσμο. Το 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας οδεύει προς την διεξαγωγή του από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2020 – μάλλον με λιγότερες ταινίες φέτος, με βάση τις αποκαλύψεις του Λούκα Ζάια -, ενώ το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου.
 
Στις αρχές Μαΐου, το Φεστιβάλ Βενετίας διεξήγε έρευνα σχετικά με τις ανησυχίες των ανθρώπων της βιομηχανίας σε σχέση με το επικείμενο φεστιβάλ σε μια προσπάθεια να καταγράψει τις προθέσεις τους να παρευρεθούν στη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου εν μέσω πανδημίας κι ενώ η Ιταλία καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις στη λίστα των χωρών που έχουν υποφέρει περισσότερο από τον κορωνοϊό.
 
Όπως φαίνεται, οι διοργανωτές είναι πλέον σίγουροι ότι η κινηματογραφική Μπιενάλε μπορεί να διεξαχθεί, αν και δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για το 2020 είναι η Κέιτ Μπλάνσετ ενώ μεταξύ των προθέσεων της οργανωτικής ομάδας είναι η προσφορά μιας ασφαλούς online πλατφόρμας για τους επαγγελματίες που δεν θα μπορούν να επισκεφθούν το φεστιβάλ, αλλά θα έχουν προηγουμένως κατοχυρώσει τις διαπιστεύσεις τους.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

gerard-depardieu-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί στο Παρίσι για βιασμούς

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

1 / 3