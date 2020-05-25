Η Μόστρα βγάζει γλώσσα στον κορωνοϊό: Κανονικά το Σεπτέμβριο το Φεστιβάλ Βενετίας

Παρά την ανησυχία για την πανδημία του κορωνοϊού και τις συνεχιζόμενες ακυρώσεις κινηματογραφικών φεστιβάλ, με κορυφαίο αυτό των Καννών, που δεν θα διεξαχθεί ούτε online, ο Λούκα Ζάια, κυβερνήτης της περιφέρειας Βένετο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πρόθεση για αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής του μακροβιότερου κινηματογραφικού φεστιβάλ στον κόσμο.

Η επιβεβαίωση αυτή προκύπτει λίγες ημέρες αφ’ ότου η αρχιτεκτονική Biennale αναβλήθηκε για το 2021, ακολουθώντας την τύχη πολλών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ανά τον κόσμο. Το 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας οδεύει προς την διεξαγωγή του από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2020 – μάλλον με λιγότερες ταινίες φέτος, με βάση τις αποκαλύψεις του Λούκα Ζάια -, ενώ το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου.

Στις αρχές Μαΐου, το Φεστιβάλ Βενετίας διεξήγε έρευνα σχετικά με τις ανησυχίες των ανθρώπων της βιομηχανίας σε σχέση με το επικείμενο φεστιβάλ σε μια προσπάθεια να καταγράψει τις προθέσεις τους να παρευρεθούν στη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου εν μέσω πανδημίας κι ενώ η Ιταλία καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις στη λίστα των χωρών που έχουν υποφέρει περισσότερο από τον κορωνοϊό.

Όπως φαίνεται, οι διοργανωτές είναι πλέον σίγουροι ότι η κινηματογραφική Μπιενάλε μπορεί να διεξαχθεί, αν και δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για το 2020 είναι η Κέιτ Μπλάνσετ ενώ μεταξύ των προθέσεων της οργανωτικής ομάδας είναι η προσφορά μιας ασφαλούς online πλατφόρμας για τους επαγγελματίες που δεν θα μπορούν να επισκεφθούν το φεστιβάλ, αλλά θα έχουν προηγουμένως κατοχυρώσει τις διαπιστεύσεις τους.