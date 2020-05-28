Λήμνος: Παραιτείται ο μοναδικός αναισθησιολόγος του νησιού

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Από μέρα σε μέρα παραιτείται από το νοσοκομείο της Λήμνου ο μοναδικός αναισθησιολόγος που υπάρχει σε ολόκληρο το νησί και ενόψει έναρξης της τουριστικής περιόδου σε μία ακριτική περιοχή 18.000 μόνιμων κατοίκων, περίπου άλλων τόσων τουριστών καθημερινά στη φουλ σεζόν και πολλών στρατιωτών δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί χειρουργικά κανένα έκτακτο περιστατικό, ενώ όλα τα προγραμματισμένα αναγκαστικά θα πάνε πίσω.

Όπως ανέφερε στο ethnos.gr ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου, Θωμάς Λούκας, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό και δεν υπάρχει αναισθησιολόγος στο νησί, θα πρέπει να σηκωθεί αεροπλάνο και να μεταφέρει τον ασθενή σε άλλο νοσοκομείο της νησιώτικης ή της ηπειρωτικής Ελλάδας, με ό,τι συνεπάγεται για την υγεία ή ακόμα και τη ζωή του ασθενούς η όποια καθυστέρηση.

«Ο μοναδικός αναισθησιολόγος που υπάρχει σήμερα στο νοσοκομείο του νησιού μας πήρε μόνιμη θέση σε άλλο νοσοκομείο της χώρας και ετοιμάζεται να παραιτηθεί και να φύγει από τη Λήμνο. Είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχει άλλος, ούτε ιδιώτης αναισθησιολόγος στο νησί μας. Σε άλλες ειδικότητες γιατρών, που επίσης έχουμε ελλείψεις, θα βοηθήσει κάποιος ιδιώτης, όμως, με την ειδικότητα των αναισθησιολόγων θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αν φύγει αυτός που υπηρετεί σήμερα, είναι αυτονόητο ότι θα αναβληθούν όλα τα προγραμματισμένα περιστατικά και για το όποιο έκτακτο, θα πρέπει να γίνει με αεροπλάνο η μεταφορά. Δυστυχώς, το νοσοκομείο μας είναι μικρό και τέτοια προβλήματα παρουσιάζονται συχνά. Αντιμετωπίζονται, μόνο όταν φτάνει ο ΄΄κόμπος στο χτένι΄΄», τονίζει ο κ. Λούκας.

Με ημίμετρα αντιμετωπίζονται τα κενά

Κατά τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λήμνου, μεγάλα κενά υπάρχουν και σε άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών, όπως των παθολόγων, των χειρουργών και των καρδιολόγων.

«Από τις 40 οργανικές θέσεις γιατρών σήμερα είναι καλυμμένες στο νοσοκομείο μας οι 25-26 ανάλογα με την περίοδο. Υπάρχει μόνο ένας γιατρός στις ειδικότητες του παθολόγου, του χειρουργού και του καρδιολόγου, οι οποίοι είναι αδύνατο να κάνουν εφημερίες 30 μέρες το μήνα. Στη θέση του παθολόγου πηγαίνουμε εγώ και άλλοι ιδιώτες γιατροί κάποιες μέρες, καρδιολόγος έρχεται από την Αθήνα, από το νοσοκομείο “Σωτηρία” κάθε 15 μέρες και μένει για λίγες μέρες στη Λήμνο, ενώ χειρουργός έρχεται για λίγες μέρες το μήνα από το νοσοκομείο της Λέρου. Δυστυχώς, με ημίμετρα καλύπτονται τα προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι εδώ και ένα χρόνο δεν υπάρχει διοικητής στο νοσοκομείο μας. Αν υπήρχε, θα αντιμετωπίζονταν κάποια μεγάλα ζητήματα», σημειώνει ο κ. Λούκας.