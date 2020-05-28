«Τσεκούρι» σε 15.000 θέσεις εργασίας από Renault

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault σχεδιάζει να καταργήσει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 4.600 στη Γαλλία, στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος εξοικονόμησης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανέφεραν σήμερα το απόγευμα συγκλίνουσες πηγές.

Το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αύριο Παρασκευή το πρωί, ανακοινώθηκε σήμερα το απόγευμα σε συνδικαλιστικές ενώσεις.

Προβλέπει τη μείωση του εργατικού δυναμικού «χωρίς αναγκαστικές απολύσεις», μέσω εθελούσιας εξόδου, μέτρων εσωτερικής κινητικότητας ή επανεκπαίδευσης, ανέφεραν οι πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.