Ο Μίκι Ρουρκ γυρίζει ταινία στην Ελλάδα – Δυο οι διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στη χώρα μας

Δύο διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές πρόκειται να γυριστούν στη χώρα μας. Η διεθνής προβολή της Ελλάδας αναμένεται να έχει τεράστια οφέλη για τον «χτυπημένο» από τον κορωνοϊό ελληνικό τουρισμό.

«Man of God»

Στην πρώτη ταινία μάλιστα, ρόλο θα έχει ο «πολύς» αστέρας του Χόλιγουντ Μίκι Ρουρκ, ενώ πρωταγωνιστής θα είναι ο Άρης Σερβετάλης. Πρόκειται για την ταινία “Man Of God” (Άνθρωπος του Θεού) που αφορά τη ζωή και τη δράση του Αγίου Νεκταρίου, ενώ επικεντρώνεται στις διώξεις που υπέστη καθώς συνέχιζε να κηρύττει το λόγο του Θεού. Αφορμή για την ταινία στάθηκε η επέτειος των 100 χρόνων από τον θάνατό του (Νοέμβριος 1920).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του σάιτ youfly.com, η ταινία πρόκειται να βγει στις ελληνικές αίθουσες από τη Feelgood τον Νοέμβριο του 2020. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Γελένα Πόποβιτς, τη μουσική ο γνωστός από τις ταινίες του Κριστόφ Κισλόφσκι, Ζμπίγκνιεφ Πράισνερ και τα κοστούμια η Eύα Νάθενα.

Τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν αρχές Ιουνίου στην Ελλάδα, με τον Άρη Σερβετάλη να υποδύεται τον ρόλο του Αγίου Νεκταρίου και τον Μίκι Ρουρκ το ρόλο του παράλυτου που θεραπεύτηκε.

Στη διανομή συμπεριλαμβάνονται ακόμα οι Νικήτας Τσακίρογλου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννης Στάνκογλου, Τόνια Σωτηροπούλου, Μάνος Γαβράς, Γιάννης Αναστασάκης, Μιχάλης Οικονόμου, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Παύλος Κουρτίδης αλλά και ο Alexander Petrov, σούπερ σταρ στη Ρωσία.

Όπως αποκάλυψε στο youfly.com η Γελένα Πόποβιτς, η ταινία γίνεται με την παραγωγή των Simeon Entertainment και View Master Films, υπό την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

«Tochter»

Παγκόσμια προβολή προσδοκά να διασφαλίσει στην Αμοργό η ταινία “Tochter” (Κόρες), τα γυρίσματα της οποίας αναμένεται να αρχίσουν στις 20 Ιουνίου στο κυκλαδίτικο νησί και θα διαρκέσουν έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, πρόκειται για μία ελληνο-γερμανο-ιταλική παραγωγή της εταιρείας “Heretic”, με παραγωγούς τους Γεώργιο Καρναβά και Κωνσταντίνο Κοντοβράκη, σε σκηνοθεσία Nana Neul και σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία παραγωγής “Heimatfilm” και την ιταλική “Simila”.

Η σχετική άδεια δόθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και, όπως σημείωσε ο δήμαρχος Λευτέρης Καραϊσκος, «μια τέτοια διεθνής παραγωγή αναμένεται να έχει τεράστιο όφελος για την προβολή του νησιού».

Πηγή: ΣΚΑΙ