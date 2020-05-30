ΗΠΑ: Σε πλήρη κινητοποίηση η Εθνοφρουρά της Μινεσότα

Η Εθνοφορουρά της Μινεσότα βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για πρώτη φορά από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από τέσσερις νύκτες, βίαιων σε ορισμένες περιπτώσεις, ταραχών, που επεκτάθηκαν σε πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στην Μινεάπολις.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς δήλωσε ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι αναγκαία διότι ξένα στοιχεία εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να σπείρουν το χάος και ότι περιμένει πως οι αποψινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα είναι οι βιαιότερες μέχρι σήμερα.

Από την Μινεάπολις μέχρι την Νέα Υόρκη και από την Ατλάντα μέχρι την Ουάσιγκτον, διαδηλωτές συγκρούσθηκαν με την αστυνομία την χθεσινή νύκτα καθώς φουσκώνει το κύμα της οργής για την μεταχείριση που επιφυλάσσουν οι αστυνομικές δυνάμεις στα μέλη των μειονοτήτων.

«Δεχόμαστε επίθεση. Πρέπει να επιβληθεί η τάξη…Θα χρησιμοποιήσουμε όλη την δύναμη της καλωσύνης και της δικαιοσύνης για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα τελειώσει», δήλωσε κατά την διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως ξένα στοιχεία, ορισμένοι υπέρμαχοι της λευκής κυριαρχίας και μέλη καρτέλ ναρκωτικών ευθύνονται για ορισμένα από τα βίαια επεισόδια στην Μινεάπολις. Οταν του ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να δώσει διευκρινίσεις, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει την σκέψη του.

Οι διαδηλώσεις συνεχίσθηκαν για τέταρτη νύκτα χθες και μετά την ανακοίνωση της σύλληψης και της απαγγελίας κατηγοριών για ανθρωποκτονία τρίτου βαθμού κατά του Ντέρεκ Σόβιν, του αστυνομικού που δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ.

Τρεις ακόμη αστυνομικοί αποπέμφθηκαν από το σώμα και έρευνα διεξάγεται για το συμβάν.

Η εγγύηση για τον Ντέρεκ Σόβιν ορίσθηκε στις 500.000 δολάρια, ωστόσο, σήμερα το πρωί, δεν ήταν σαφές αν παραμένει υπό κράτησιν. Το όνομά του πάντως δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους των φυλακισμένων της κομητείας του Χένεπιν. Εάν καταδικασθεί, προβλέπεται ποινή 25 ετών κάθειρξης.

Ογκώδεις διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, έξω από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον.

Στην Ατλάντα, η Μπέρνις Κινγκ, η μικρότερη κόρη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, κάλεσε τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους, όταν εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν πορεία προς το κοινοβούλιο της πολιτείας και απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο. Η διαδήλωση έγινε βίαιη όταν φωτιές άναψαν κοντά στα κεντρικά γραφεία του CNN και τζάμια έσπασαν στο λόμπι του κτιρίου. Πολλά αυτοκίνητα, μεταξύ τους και τουλάχιστον ένα περιπολικό, κάηκαν.

Ο ράπερ Killer Mike, έχοντας στο πλευρό του τον δήμαρχο της πόλης και τον αρχηγό της αστυνομίας, κάλεσε τους οργισμένους διαδηλωτές να μείνουν στα σπίτια τους και να κινητοποιηθούν για να νικήσουν στην κάλπη.

Διαδηλωτές βγήκαν επίσης στους δρόμους του Ντιτρόιτ, του Ντέβνερ, του Χιούστον, του Οκλαντ και του Λούισβιλ.