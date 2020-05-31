Anonymous για Μινεάπολη: Θα αποκαλύψουμε στον κόσμο τα εγκλήματα της αστυνομίας (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με αποκαλύψεις για τα «πολλά εγκλήματα» της αστυνομίας στη Μινεάπολη προειδοποιούν οι Anonymous, καθώς, όπως σημειώνουν, «δεν εμπιστευόμαστε τον διεφθαρμένο οργανισμό σας να αποδώσει δικαιοσύνη» για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.
Οι Anonymous κάνουν λόγο για 193 νεκρούς από την τοπική αστυνομία τα τελευταία χρόνια, ενώ στην παρέμβασή τους περιλαμβάνεται βίντεο που δείχνει τους αστυνομικούς να μεταφέρουν τον Φλόιντ στον οποίον έχουν περάσει χειροπέδες, χωρίς ο ίδιος να προβάλλει αντίσταση.
«Οι άνθρωποι πέρασαν πολλά από αυτή τη διαφθορά και τη βία από έναν οργανισμό που έχει υποσχεθεί να τους κρατήσει ασφαλείς». Η αστυνομία υπάρχει για να «εκτελέσει τη βούληση της εγκληματικής τάξης», αναφέρουν στο μήνυμά τους οι Anonymous.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.