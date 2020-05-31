Anonymous για Μινεάπολη: Θα αποκαλύψουμε στον κόσμο τα εγκλήματα της αστυνομίας (Video)

Με αποκαλύψεις για τα «πολλά εγκλήματα» της αστυνομίας στη Μινεάπολη προειδοποιούν οι Anonymous, καθώς, όπως σημειώνουν, «δεν εμπιστευόμαστε τον διεφθαρμένο οργανισμό σας να αποδώσει δικαιοσύνη» για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι Anonymous κάνουν λόγο για 193 νεκρούς από την τοπική αστυνομία τα τελευταία χρόνια, ενώ στην παρέμβασή τους περιλαμβάνεται βίντεο που δείχνει τους αστυνομικούς να μεταφέρουν τον Φλόιντ στον οποίον έχουν περάσει χειροπέδες, χωρίς ο ίδιος να προβάλλει αντίσταση.

«Οι άνθρωποι πέρασαν πολλά από αυτή τη διαφθορά και τη βία από έναν οργανισμό που έχει υποσχεθεί να τους κρατήσει ασφαλείς». Η αστυνομία υπάρχει για να «εκτελέσει τη βούληση της εγκληματικής τάξης», αναφέρουν στο μήνυμά τους οι Anonymous.