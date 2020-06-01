ΗΠΑ: Βυτιοφόρο επιχείρησε να περάσει μέσα από διαδηλωτές στη Μινεάπολη (Video/Photos)

Ένα παραλίγο πολύνεκρο συμβάν παραλίγο να συμβεί χθες Κυριακή, στο κέντρο της Μινεάπολη.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές είχαν καταλάβει τον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 35 West, ένας οδηγός βυτιοφόρου επιχείρησε να περάσει μέσα από το πλήθος.

Ευτυχώς, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο, δεν υπήρξε κάποιος τραματισμός όμως οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές, που είδαν τον χάρο με τα μάτια τους, ανέβηκαν πάνω στο φορτηγό και κατέβασαν κάτω τον οδηγό, τον 35χρονο Μπογκντάν Βέκιρκο, και άρχισαν να τον χτυπούν.

Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Μινεσότα (MDPS) δήλωσε ότι ο οδηγός συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω των κτυπημάτων, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του.

Οι αρχές δήλωσαν ότι τα κίνητρα του οδηγού ήταν ασαφή, αλλά οι ενέργειές του φαινόταν σκόπιμες.

Η Μινεάπολη και πολλές άλλες αμερικανικές πόλεις συγκλονίζεται από κύμα διαδηλώσεων και ταραχών μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς τη Δευτέρα, γεγονός το οποίο μετατράπηκε σε σύμβολο του βαθιά εδραιωμένου ρατσισμού σε βάρος των μελών των φυλετικών μειονοτήτων.