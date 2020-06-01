search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 09:26
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2020 08:29

ΗΠΑ: Βυτιοφόρο επιχείρησε να περάσει μέσα από διαδηλωτές στη Μινεάπολη (Video/Photos)

01.06.2020 08:29
ΗΠΑ: Πιθανή διανομή εμβολίου έως τις αρχές Νοεμβρίου - Media

 

Ένα παραλίγο πολύνεκρο συμβάν παραλίγο να συμβεί χθες Κυριακή, στο κέντρο της Μινεάπολη.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές είχαν καταλάβει τον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 35 West, ένας οδηγός βυτιοφόρου επιχείρησε να περάσει μέσα από το πλήθος.

Ευτυχώς, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο, δεν υπήρξε κάποιος τραματισμός όμως οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές, που είδαν τον χάρο με τα μάτια τους, ανέβηκαν πάνω στο φορτηγό και κατέβασαν κάτω τον οδηγό, τον 35χρονο Μπογκντάν Βέκιρκο, και άρχισαν να τον χτυπούν.

Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Μινεσότα (MDPS) δήλωσε ότι ο οδηγός συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω των κτυπημάτων, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του.

Οι αρχές δήλωσαν ότι τα κίνητρα του οδηγού ήταν ασαφή, αλλά οι ενέργειές του φαινόταν σκόπιμες.

Η Μινεάπολη και πολλές άλλες αμερικανικές πόλεις συγκλονίζεται από κύμα διαδηλώσεων και ταραχών μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς τη Δευτέρα, γεγονός το οποίο μετατράπηκε σε σύμβολο του βαθιά εδραιωμένου ρατσισμού σε βάρος των μελών των φυλετικών μειονοτήτων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Η κυβέρνηση ικανοποιεί 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών (video)

xamogelo new
Χωρίς κατηγορία

Χαμόγελο του παιδιού: «Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η δολοφονία του 17χρονου από τον 15χρονο στις Σέρρες»

oikonomakou-tserela-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Δεν του αξίζει να τον κρύψω – Τον τιμώ, τον σέβομαι, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου (Video)

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
Χωρίς κατηγορία

ΝΔ: Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο προσυνέδριο

akriveia-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχωρεί στην Ευρώπη ο πληθωρισμός – Γιατί στην Ελλάδα κατατρώει τα εισοδήματα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

tyxeropoulou
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 09:25
tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Η κυβέρνηση ικανοποιεί 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών (video)

xamogelo new
Χωρίς κατηγορία

Χαμόγελο του παιδιού: «Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η δολοφονία του 17χρονου από τον 15χρονο στις Σέρρες»

oikonomakou-tserela-new
LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: Δεν του αξίζει να τον κρύψω – Τον τιμώ, τον σέβομαι, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου (Video)

1 / 3