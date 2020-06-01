Morgan Stanley: Στροφή 180 μοιρών με αναβάθμιση σε overweight για τις ελληνικές μετοχές

Ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές των ελληνικών μετοχών δίνει η Morgan Stanley, αναβαθμίζοντας τη σύσταση για αυτές σε overweight από underweight προγενέστερα.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα αναμένεται να είναι μεταξύ των ωφελημένων από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζοντας πως οι ελληνικές μη τραπεζικές μετοχές αποτελούν το προτεινόμενο “play” μακροπρόθεσμα.

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι οι ελληνικές μετοχές αποτελούν μακροπρόθεσμα προτιμώμενη επενδυτική επιλογή, χάρη στα ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη.

Έως τώρα, η επενδυτική τράπεζα τηρούσε επιφυλακτική στάση για τις ελληνικές μετοχές, λόγω, όπως αναφέρει, της υψηλής έκθεσης της ελληνικής οικονομίας στον τουρισμό εν μέσω της πανδημίας και της επίσης προσεκτικής της στάσης σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης των τραπεζών.

Οι δύο αυτοί κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί, αυτό όμως, που έχει αλλάξει είναι η αλλαγή στη σύνθεση του δείκτη MSCI Greece Standard, η οποία έχει υποστεί μια σημαντική προσαρμογή και έχει γίνει πιο αμυντική, καθώς πρόσφατα τρεις τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα), αλλά και η Titan Cement International αφαιρέθηκαν από τον δείκτη, στον οποίο πλέον συμμετέχουν οι τίτλοι των ΟΤΕ, Jumbo, ΟΠΑΠ και Motor Oil.

Οι ελληνικές μετοχές εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου, προσφέρουν ένα ελκυστικό προφίλ ρίσκου/απόδοσης. Όπως αναφέρει η MS, το Ταμείο θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημαντικό σημείο καμπής για την ευρωζώνη και να οδηγήσει σε χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου των ευρωπαϊκών μετοχών.

Ο οίκος θεωρεί τις ελληνικές μετοχές τις πλέον υπερπουλημένες, στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, το οποίο σημαίνει ότι έχουν σημαντικά περιθώρια ανάκαμψης

Για τις τραπεζικές μετοχές θεωρεί πιθανή την ανάκαμψη, λόγω των πιέσεων που έχουν δεχθεί, ενώ υπενθυμίζει την πορεία των μετοχών των ελληνικών τραπεζών την προηγούμενη φορά που αφαιρέθηκαν από τον δείκτη MSCI Emerging Markets.

Ως βασικό κίνδυνο για την overweight σύσταση που προτείνει για την Ελλάδα, αναφέρει την υψηλή έκθεση της χώρας στον τουριστικό κλάδο. Κάποιες από τις ελληνικές αμυντικές μετοχές αποδείχθηκαν ανθεκτικές στο παρελθόν, ωστόσο με τις πρωτοφανείς συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι πιθανό η μείωση του τουρισμού να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε διάφορους τομείς από τις προηγούμενες κρίσεις. Η MS εκτιμά ότι η ανάκαμψη στον τουρισμό θα γίνει με σταδιακά βήματα, ενώ οι κίνδυνοι για την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο της Ελλάδας θα είναι υψηλοί, αν και θεωρεί ότι αυτό έχει προξοφληθεί από την αγορά.