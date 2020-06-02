search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 10:18
02.06.2020 16:26

Δάνειο με εγγύηση του δημοσίου ύψους 5 δισ. ευρώ θα λάβει η Renault

Η γαλλική κυβέρνηση θα επικυρώσει σήμερα το δάνειο εγγυημένο από το δημόσιο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει την αυτοκινητοβιομηχανία Renault, η οποία προγραμματίζει να θέσει σε εφαρμογή ένα τεράστιο σχέδιο εξοικονόμησης και κατάργησης θέσεων εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση του κορονοϊού, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Μπρυνό Λεμέρ “θα υπογράψει σήμερα την εγγύηση του δανείου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να χορηγηθεί στη Renault”, ενημέρωσε το υπουργείο το Γαλλικό Πρακτορείο, στο τέλος μιας συνάντησης ανάμεσα σε αξιωματούχους, εκπροσώπους των εργαζομένων και τη διοίκηση της επιχείρησης.

Η κυβέρνηση, η οποία μέχρι σήμερα είχε εκφράσει δισταγμούς για να υπογράψει το δάνειο, εκτιμά πλέον ότι έχει λάβει τις εγγυήσεις που αξίωνε για το μέλλον των υπαλλήλων του εργοστασίου στο Μομπέζ (Βόρεια Γαλλία), οι οποίοι ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο της συγχώνευσής του με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ντουέ, 70 χλμ μακρύτερα.

Ο κ. Λεμέρ “ζήτησε να αρχίσει αμέσως ένας κοινωνικός και τεχνικός διάλογος για να τεθούν οι βάσεις για το βιομηχανικό έργο του μέλλοντος (…) το οποίο θα πρέπει να εγγυάται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πέραν του 2023, την απασχόληση και το επίπεδο της βιομηχανικής δραστηριότητας στο εργοστάσιο του Μομπέζ και στη γύρω περιοχή”.

Στο πλαίσιο ενός σχεδίου εξοικονόμησης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο όμιλος της Renault σκοπεύει να μεταφέρει την παραγωγή ηλεκτρικών τμημάτων του μοντέλου Kangoo από τη Μομπέζ στο εργοστάσιο στο Ντουέ.

“Καμία απόφαση δεν θα ληφθεί για μεταφορά δραστηριοτήτων όσο δεν έχει εξασφαλισθεί η συμφωνία όλων των μερών για ένα τέτοιο μελλοντικό σχέδιο “, τόνισε το υπουργείο. Οι συζητήσεις “θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της διοίκησης της Renault, καθώς και των εκπροσώπων της περιοχής”.

Η Renault, η οποία ήδη αντιμετώπιζε δυσκολίες πριν από την κρίση του κορονοϊού, ανακοίνωσε την Παρασκευή την κατάργηση περίπου 15.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 4.600 θέσεων εργασίας στην ίδια τη Γαλλία.

