Στη Νέα Ζηλανδία ο Τζέιμς Κάμερον – Αρχίζουν ξανά τα γυρίσματα των sequels του Avatar

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον ταξίδεψε στη Νέα Ζηλανδία, όπου στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να αρχίσουν ξανά τα γυρίσματα των sequel της ταινίας Avatar.

Δύο μήνες αφότου σταμάτησε η παραγωγή λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, ο παραγωγός Τζον Λαντάου κοινοποίησε φωτογραφία του μαζί με τον Τζέιμς Κάμερον από την άφιξή τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ουέλλινγκτον.

Φορώντας προστατευτική μάσκα προσώπου ο κινηματογραφικός παραγωγός επιβεβαίωσε ότι θα απομονωθούν για 14 ημέρες προτού ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

«Έφτασα στη Νέα Ζηλανδία. Η 14 ημερών εποπτευόμενη αυτο-απομόνωση από τις αρχές της χώρας ξεκινά» έγραψε ο Λαντάου.

Η Ζόι Σαλντάνα, η οποία υποδύεται τη Neytiri στο franchise επιστημονικής φαντασίας, σχολίασε: «Ο Θεός να σας έχει καλά όλους!!! Μου λείπετε τρελά!!».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λαντάου επιβεβαίωσε ότι το Avatar 2 και τα άλλα sequels θα είναι από τις πρώτες ταινίες που θα ξαναρχίσουν να γυρίζονται εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, με τα μέλη του καστ να επιστρέφουν στη Νέα Ζηλανδία αυτή την εβδομάδα.

Τα γυρίσματα των ταινιών σταμάτησαν τον Μάρτιο, καθώς στη Νέα Ζηλανδία τέθηκαν σε ισχύ αυστηρά μέτρα αποκλεισμού και λίγο αργότερα έκλεισαν τα σύνορά της.

Τέσσερις συνέχειες της ταινίας θα γυριστούν τους επόμενους μήνες με πρόσφατα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι το κόστος τους θα ανέλθει στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με το Variety, οι Κάμερον και Λαντάου ταξίδεψαν στη Νέα Ζηλανδία μαζί με περίπου 50 επιβάτες το περασμένο Σαββατοκύριακο. Όλο όσοι ταξίδεψαν με αεροπλάνο στη Νέα Ζηλανδία θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις κυβερνητικές εντολές και τις προφυλάξεις ασφαλείας και να παραμείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ 

 

