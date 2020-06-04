search
04.06.2020 13:34

Σακίλ Ο’Νιλ: Τι λέει στα παιδιά του για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και την αστυνομία

Ο θρύλος του μπάσκετ Shaquille O’Neal εξέφρασε τις σκέψεις του για τον τραγικό θάνατο του George Floyd και για όσα είπε στους γιους για την αστυνομία.

Ο 48χρονος θρύλος του ΝΒΑ εμφανίστηκε στο Jimmy Kimmel Live την Τρίτη, όπου ρωτήθηκε για το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο O’Neal έχει επίσης ιστορία εμπλοκής με τις αστυνομικές αρχές, υπηρετώντας ως εφεδρικός αστυνομικός τόσο στο Λος Άντζελες όσο και στο Μαϊάμι, αποκαλύπτοντας ότι πιστεύει ότι ο θάνατος του Floyd ήταν «λάθος».

«Υπάρχει ένα παλιό ρητό ότι αυτό που είναι σωστό είναι σωστό και τι είναι λάθος είναι λάθος, και αυτό που συνέβη στον Τζορτζ Φλόιντ ήταν εντελώς λάθος», είπε ο O’Neal.

Πρόσθεσε ότι «δεν έχει δει ποτέ αυτή την τεχνική», αναφερόμενος στον πρώην αστυνομικό της Μινεάπολης Ντέρεκ Τσάββιν που γονατίζει στο λαιμό του Φλόιντ για σχεδόν εννέα λεπτά.

«Πολλοί από τους αστυνομικούς με τους οποίους μίλησα δεν θα το έκαναν ποτέ. Όλοι είναι αναστατωμένοι, όλοι κουρασμένοι, απαιτούμε δικαιοσύνη », πρόσθεσε.

Ο O’Neal συμπλήρωσε ότι προσπάθησαν να μας «καθησυχάσουν» με τη σύλληψη του Chauvin, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι πρέπει να συλληφθούν και οι άλλοι τρεις αξιωματικοί, όπως και έγινε την Τετάρτη, μια μέρα μετά τη συνέντευξη του O’Neal.

Πρόσθεσε ότι έχει δει διαμαρτυρίες και ταραχές στο παρελθόν, αλλά ήταν η πρώτη φορά που τις είδε να ξεσπούν σε όλη τη χώρα.

«Δεν το έχω δει ποτέ σε περισσότερες από μία πόλεις», είπε ο O’Neal, προσθέτοντας, «είμαστε απλά κουρασμένοι και οι νέοι θέλουν δικαιοσύνη».

Πρόσθεσε ότι δεν του αρέσουν οι «οπορτουνιστές» που «αφήνουν τούβλα» και προσπαθούν να «προκαλέσουν ταραχές» από τις διαμαρτυρίες ή οι άνθρωποι που εισέρχονται σε καταστήματα».

Στη συνέχεια κάλεσε τον κυβερνήτη της Μινεσότα να κάνει κάτι, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι οι άλλοι τρεις πρέπει να συλληφθούν».

«Νομίζω ότι αυτό αναζητά μόνο η οικογένεια», είπε, αναφερόμενος στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ, προσθέτοντας: «Δεν μου αρέσει να βλέπω τη χώρα έτσι».

Ο O’Neal εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου Τραμπ, δηλώνοντας: «Μακάρι να είχαμε κάποιον σε ηγετική θέση στον Λευκό Οίκο που θα έφερνε τους ανθρώπους μαζί», προσθέτοντας ότι πραγματικά του λείπει ο Ομπάμα.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκαν αν είχε συζητήσει με τους γιους του και απάντησε:       

«Ναι, έκανα αυτήν τη συζήτηση μαζί τους όλη την ώρα. Τους λέω, πρώτα απ ‘όλα, πρέπει να προσπαθήσετε να αποφύγετε την κατάσταση δείχνοντας σεβασμό».

«Εάν γίνει δύσκολη, μην πείτε τίποτα, μην κάνετε τίποτα, απλώς συμμορφωθείτε, και όταν όλα λέγονται και γίνονται, με καλείτε και αν τα πράγματα ξεφύγουν από το χέρι, θα το χειριστώ», είπε.

«Προσπαθώ να είμαι πραγματικός μαζί τους και να έχω συγκεκριμένες συνομιλίες, και στα βίντεο που έχω δει με τον κ. Floyd, συμμορφώθηκε», είπε ο O’Neal.

Ο O’Neal έχει δύο γιους, τον 20χρονο Shareef και τον 17χρονο  Shaquir.

