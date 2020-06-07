search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 23:35
07.06.2020 13:55

Τριγλυκερίδια: Υπάρχει τρόπος να «καθαρίσουμε» το αίμα από αυτά

Tριγλυκερίδια: Ρίξτε τα χαμηλά με δυο κινήσεις

 

Τα τριγλυκερίδια, τα λίπη που φαίνονται να είναι το κλειδί κάθε διατροφής, παραμένουν ένα μυστήριο για πολλούς ερευνητές. Πολλά από αυτά είναι σε μπέργκερ, πίτσες κ.λπ., αλλά μερικά είναι αναγκαία για να τροφοδοτήσουν το σώμα στις καθημερινές δραστηριότητες.

Οι ερευνητές Mark Cartberry και Sean Davidson στο UC College of Medicine (Σινσινάτι, ΗΠΑ), βρήκαν έναν τρόπο να παράγουν στο εργαστήριο μια ανθρώπινη πρωτεΐνη που παράγεται στο ήπαρ γνωστή ως Απολιποπρωτεΐνη – Apolipoprotein A5 (APOA 5) και η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό και την «εκκαθάριση» των υψηλών επιπέδων τριγλυκεριδίων από την κυκλοφορία του αίματος.

Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο Journal of Lipid Research της Αμερικανικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Ο Castleberry, κύριος συγγραφέας της μελέτης και αριστερά στη φωτογραφία, αναφέρει: «Μας ενδιαφέρει πραγματικά να κατανοήσουμε τα τριγλυκερίδια διότι η υπερτριγλυκεριδαιμία – αυξημένα τριγλυκερίδια στο αίμα ενδεικτικά πολύ λίπους στο αίμα- είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που οδηγεί σε καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, παχυσαρκία και άλλα προβλήματα υγείας». «Η APOA5 εμπλέκεται στο πόσο γρήγορα τα τριγλυκερίδια εξάγονται από την κυκλοφορία του αίματος», συμπληρώνει ο Davidson.

Ως στιγμής, όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτεΐνη αλλά οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πολλά για τη δομή της ή πώς λειτουργεί ακριβώς. Αν μπορούσαν να καταλάβουν πώς λειτουργεί, ενδεχομένως να μπορούσαν να βρουν ένα φάρμακο που να χρησιμοποιεί τον ίδιο μηχανισμό και πάνω σε αυτό εστιάζεται η έρευνα.

Οι δύο ερευνητές, λοιπόν, κατάφεραν να εισαγάγουν ένα ανθρώπινο γονίδιο σε γενετικά τροποποιημένα βακτήρια ώστε να παράγουν ανθρώπινες πρωτεΐνες. Μόλις παράχθησαν αυτές οι πρωτεΐνες χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα με ποντίκια, τα οποία έχουν καταναλώσει αυξημένα λίπη και τριγλυκερίδια. Σε αυτά λοιπόν φάνηκε ότι η εν λόγω πρωτεΐνη APOA5 λειτουργούσε καθαρτικά στο αίμα, μπορούσε δηλαδή και καθάριζε τρόπον τινά τα τριγλυκερίδια που είχαν συσσωρευτεί στο αίμα τους.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί αν μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπους.

Πηγή: ygeiamou.gr

 

