08.06.2020 06:11

ΗΠΑ-Μινεάπολη: Η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου θέλει τη διάλυση της τοπικής αστυνομίας

08.06.2020 06:11
ΗΠΑ-Μινεάπολη: Η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου θέλει τη διάλυση της τοπικής αστυνομίας - Media

 

Η αστυνομία στη Μινεάπολη πρόκειται να «διαλυθεί», δεσμεύθηκαν χθες Κυριακή τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου της πόλης όπου έχασε τη ζωή του ο Τζορτζ Φλόιντ, γεγονός που πυροδότησε διαδηλώσεις στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο εναντίον του ρατσισμού των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

«Δεσμευόμαστε να διαλύσουμε τις υπηρεσίες της αστυνομίας όπως τις γνωρίζουμε στη Μινεάπολη και να οικοδομήσουμε από κοινού με τους πολίτες μας ένα νέο μοντέλο δημόσιας ασφάλειας που θα εγγυάται αληθινά την ασφάλεια του πληθυσμού μας», δήλωσε η Λίσα Μπέντερ, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, στο CNN.

Τα εννιά από τα 12 μέλη του δημοτικού συμβουλίου της Μινεάπολης τάχθηκαν χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) υπέρ της διάλυσης της αστυνομίας, ανέφεραν ΜΜΕ.

Η Μπέντερ και άλλα μέλη του δημοτικού συμβουλίου πήγαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αρχίσουν τη διαδικασία «διάλυσης» της αστυνομίας της Μινεάπολης μέσω μιας διαδικασίας αποεπένδυσης κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Minneapolis Star Tribune, η ανακοίνωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιθανότατα μακράς και περίπλοκης σύγκρουσης για την τύχη της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης μετά τον θάνατο του Φλόιντ. Ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι τάσσεται υπέρ της αναμόρφωσης, αλλά όχι της διάλυσης της αστυνομίας, που κατηγορείται για ενδημικό ρατσισμό.

